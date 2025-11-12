Roberto Palazuelos estrenará una nueva faceta profesional al debutar como actor de doblaje en la esperada película animada “Zootopia 2”, secuela directa del éxito de 2016 que conquistó al público con su ingeniosa mezcla de humor, aventura y crítica social.

En esta segunda entrega, Palazuelos prestará su voz a “Winddancer”, un carismático caballo antropomórfico que fue actor y que, tras abandonar los reflectores, decide lanzarse a la política con la intención de ganar las elecciones en “Zootopia”. Su historia, llena de ambición y glamour, no deja de evocar paralelismos con la vida real del actor y empresario, quien en algún momento aspiró a un cargo público como candidato al Senado por Movimiento Ciudadano.

El propio Palazuelos confirmó su participación en redes sociales, donde se mostró entusiasmado por su debut en el mundo del doblaje y por formar parte de una de las franquicias más queridas de Disney. “Interpretar a ‘Winddancer’ ha sido una experiencia increíble. Es un personaje con mucha energía, carisma y un toque de vanidad... creo que tenemos algunas cosas en común”, bromeó el actor.

La inclusión del también empresario hotelero en “Zootopia 2” ha generado expectativa entre sus seguidores, quienes celebraron la noticia con mensajes de apoyo y curiosidad por escuchar su voz en la pantalla grande. Palazuelos, conocido por su estilo extravagante, su carrera en telenovelas y su presencia constante en la cultura pop mexicana, añade así otro registro a su ecléctica trayectoria, que va del melodrama televisivo a los negocios gastronómicos -incluso posee su propio puesto de tacos-.

La secuela retomará las aventuras de los entrañables “Judy Hopps” (con voz original de Ginnifer Goodwin) y “Nick Wilde” (Jason Bateman), quienes en esta ocasión deberán resolver un nuevo caso: la captura de un misterioso reptil que amenaza la paz en la metrópolis animal. También regresarán Idris Elba como el “Jefe Bogo” y Shakira como la popular “Gazelle”, quien interpretará un nuevo tema musical titulado “Zoo”, disponible desde ahora en plataformas digitales.

Dirigida por los mismos creadores de la primera cinta, “Zootopia 2” promete expandir el vibrante universo donde cada especie animal refleja aspectos de la sociedad humana, esta vez con un enfoque en la política, la fama y el poder, temas que encajan perfectamente con el personaje de “Winddancer”.

El filme llegará a las salas de cine en México el 27 de noviembre, y todo apunta a que será uno de los grandes estrenos animados del año. Con su característico humor y su trasfondo social, Disney busca repetir el fenómeno global de la primera entrega, mientras los fans esperan escuchar al “Diamante Negro” galopar con estilo por la gran pantalla.

