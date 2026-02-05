¿Qué se traen entre manos Shakira y Alejandro Sanz?

Mientras Alejandro Sanz promociona en España: "Cuando nadie me ve", un documental original de Movistar Plus+ en el que habla sobre algunos de los episodios más difíciles de su vida, para el cantante no pasó desapercibido el cumpleaños de su "amada" Shakira y su felicitación abrió controversia.

Sanz, quien compartió una foto especial junto a la colombiana escribió:

"Bailar la vida, contigo, siempre. Mi Shaki, mi planeta favorito orbita otra vuelta al sol. Feliz cumple, amiga".

La publicación estuvo ilustrada con una imagen en la que ambos aparecen bailando sobre un escenario. ¿Qué canción puso de fondo Sanz? "Bésame", tema que lanzaron juntos en mayo del año pasado.

El mensaje fue suficiente para reactivar una certeza que todos parecen ver, menos los involucrados. La de una relación que, al menos en lo simbólico, parece ir más allá de una amistad.

Desde que grabaron juntos los temas "La tortura" (2005) y "Te lo agradezco, pero no" (2006), la química entre ambos ha sido interpretada por los fans como algo más profundo.

Alejandro, en particular, ha recurrido a un lenguaje poético cuando habla de Shakira. Se sirve de metáforas cósmicas, referencias al destino y una cercanía verbal que rara vez utiliza con otras colegas e, incluso, en su más reciente encuentro en los Latin Grammy, fue motivo para que su novia, la actriz Candela Márquez, comenzara a marcar distancia por, supuestamente, celos.

El mensaje de cumpleaños adquiere una lectura distinta en el contexto actual. Shakira atraviesa una etapa de reconstrucción personal después de su divorcio de Piqué, mientras que Sanz recientemente terminó su relación Candela Márquez.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

