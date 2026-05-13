Miércoles, 13 de Mayo 2026

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La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Billie Eilish: Hit me hard and soft”

Los fans de Billie Eilish ya pueden disfrutar de la película Billie Eilish: Hit me hard and soft en la pantalla grande

Por: Xochitl Martínez

"Billie Eilish: Hit me hard and soft" ya está en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/PARAMOUNT PICTURES.

Los seguidores de Billie Eilish tienen en las salas de cine tapatías la película-concierto Billie Eilish: Hit me hard and soft, codirigida por la cantante junto al cineasta James Cameron.

Billie Eilish: Hit me hard and soft. ESPECIAL/PARAMOUNT PICTURES.

El largometraje en 3D registra las presentaciones en Manchester, el cual captura durante su gira mundial con todas las entradas agotadas. Por ello, la cinta ofrece una experiencia de concierto en la pantalla grande de una de las artistas más celebradas y exitosas de su generación.

La cinta fue filmada con tecnología 3D de realidad virtual para lograr un acabado visual que, a la fecha, no se ha visto en ningún concierto filmado.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Undertone: Frecuencia Maldita”

Billie Eilish: Hit me hard and soft

(Billie Eilish: Hit me hard and soft-The tour (live in 3d))

De James Cameron y Billie Eilish.

Con Billie Eilish.

Estados Unidos, 2026.

XM

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