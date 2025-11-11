La familia conformada por Angélica Vale y Otto Padrón ha mantenido la atención del público durante años, no solo por la destacada trayectoria de ambos, sino también por el crecimiento de sus hijos, quienes han estado bajo el escrutinio mediático desde su nacimiento.

Los pequeños Angélica Masiel y Daniel Nicolás, originarios de Los Ángeles, California, heredaron el talento y carisma característicos de su familia, que por generaciones ha estado vinculada al mundo del espectáculo.

Angélica Masiel, la cuarta generación artística de su familia

INSTAGRAM/@angelicavaleoriginal

Nacida el 6 de junio de 2012, Angélica Masiel, conocida cariñosamente como “Angélica 4” por ser la cuarta mujer de su familia con ese nombre, ha demostrado desde temprana edad su interés por las artes escénicas. Con solo 6 años, debutó junto a su madre en la telenovela Mañana será otro día.

En 2023, a los 12 años, subió al escenario con el papel infantil de Sandy en la obra Vaselina con Timbiriche, consolidando su gusto por el teatro musical. Posteriormente, en mayo de 2025, realizó su debut oficial como cantante en la Ciudad de México, acompañada por Lucerito Mijares, quien fungió como su madrina.

La influencia de su madre, Angélica Vale, y de su abuela, la legendaria Angélica María, ha sido clave en su formación artística. Gracias a su participación en proyectos de televisión, teatro y radio, la joven se perfila como una de las nuevas promesas dentro del entretenimiento mexicano.

Daniel Nicolás, creatividad y sueños distintos

Su hermano menor, Daniel Nicolás, nació en agosto de 2014, y hoy cuenta con 11 años. Su llegada estuvo marcada por una experiencia médica delicada, ya que nació prematuro, lo que provocó una profunda emoción en su madre, quien en aquel entonces declaró:

“Yo no sabía que se podía sentir este amor por segunda vez, pero sí se puede, estoy enamorada de mi niño, bueno, de mi niña ya llevo dos años loca, pero muy contenta, muy feliz. Ahora sí, este sí se parece a Otto”.

Aunque fue vigilado médicamente durante sus primeros días, su recuperación fue rápida y su familia celebró su buena salud como una auténtica bendición.

Daniel también tuvo una breve aparición en la obra Mentiras cuando tenía apenas nueve meses, pero, a diferencia de su hermana, su interés no se orienta hacia la actuación. Le apasionan la ingeniería y la creatividad, y sueña con diseñar montañas rusas y parques temáticos, mostrando así una inclinación distinta dentro del entorno familiar.

El cambio familiar tras la separación

Después de 14 años de matrimonio, Angélica Vale y Otto Padrón anunciaron su divorcio, proceso que incluyó una disputa legal por la custodia de sus hijos. El trámite se llevó a cabo en la Corte de Los Ángeles, donde Padrón solicitó la custodia completa de los menores.

Pese al impacto emocional y mediático que generó la noticia, la actriz ha expresado en su programa de radio su agradecimiento por los años compartidos y ha reconocido el compromiso de su expareja como padre. Ambos han priorizado el bienestar de Angélica Masiel y Daniel Nicolás, manteniéndose unidos en la responsabilidad de proteger su estabilidad emocional.

Un compromiso firme con el bienestar de sus hijos

En medio de esta nueva etapa, Angélica Vale ha dejado claro que su prioridad absoluta sigue siendo la felicidad de sus hijos. La actriz ha manifestado su determinación de asegurar que Angélica Masiel y Daniel Nicolás crezcan en un entorno lleno de amor, respeto y equilibrio, reforzando así los valores familiares que siempre han caracterizado a las distintas generaciones de los Vale.

BB