Cristian Castro y su novia terminan a semanas de su boda

Mariela Sánchez, la ahora exnovia de Cristian Castro, asegura que esta vez el truene sí definitivo con el cantante con quien estaba comprometida desde hace unos meses, y aunque la pareja aparecía públicamente enamorada y demostrando su cariño, una infidelidad del cantante habría sido la causa de esta nueva ruptura.

Mariela, que siempre estaba en contacto con los clubs de fans de Cristian Castro, habría sido, sin querer, en enlace entre Cristian y su nueva conquista. Después de un partido de futbol que el artista tuvo con un grupo de fans en Córdoba, Argentina, el hijo de Verónica Castro habría dejado a Mariela por irse con una fan que lo cautivó desde el primer momento.

¿Qué dijo Mariela Sánchez sobre el rompimiento con Cristian Castro?

La primera vez que Cristian Castro y Mariela Sánchez terminaron, la empresaria inmobiliaria estalló contra el cantante y hasta con la madre de éste, provocando que la polémica persiguiera a la pareja durante algún tiempo tras el escándalo y versiones de un episodio violento entre ellos.

Luego de la reconciliación, Mariela y Cristian aseguraron que los malos momentos y malos entendidos habían quedado atrás, y que la boda esta vez sí iba en serio. No obstante, un nuevo desliz de Cristian habría sido la causa del punto final entre ellos.

Así lo aseguró Mariela, quien se dijo agradecida por lo vivido con el cantante mexicano y afirmó que esta vez sí es definitiva la ruptura. Así lo expresó en unos mensajes de texto enviados al programa "Sale el Sol".

En la cuenta oficial de Mariela ya no hay fotos con Cristian, aunque sí varias con Verónica Castro, su futura suegra.

