Kris Jenner impacta en su cumpleaños 70

Kris Jenner continúa siendo una figura clave en la industria del entretenimiento

Así celebró Kris Jenner sus 70 años. ESPECIAL / IG / @krisjenner

Para celebrar sus 70 años, la celebridad, Kris Jenner, deslumbró con un vestido rojo intenso con escote strapless, que destacó por su dramatismo y sofisticación. La prenda combina un tejido brillante con una estructura entallada y falda con olanes, que aportan movimiento y fuerza al look.

El color rojo -símbolo de poder, amor y celebración- fue el acento perfecto para una noche que marcó siete décadas de una de las mujeres más influyentes de la cultura pop. Kris completó su look con guantes largos negros y un brazalete Bulgari.

El vestido de Jenner es un diseño vintage de Givenchy Haute Couture diseñado por Alexander McQueen para la colección otoño-invierno 2002.

Con su característico corte de cabello y maquillaje impecable, Kris reafirmó su estatus de ícono de estilo.

Una elegante celebración

La fiesta, ambientada como una auténtica película de James Bond, incluyó autos clásicos, luces doradas, bartenders con esmoquin y una orquesta en vivo. Cada detalle reflejaba la esencia de Kris: sofisticación, humor y una impecable atención al detalle.

Sus hijas compartieron en redes sociales distintos momentos del festejo, mostrando el ambiente festivo y la decoración que transportaba a los asistentes al universo del famoso espía británico. 

En Instagram, Kim Kardashian publicó una emotiva felicitación: “Feliz cumpleaños a la mamá más hermosa del planeta. No hay nadie más especial en este mundo que tú”.

A sus 70 años, Kris Jenner no solo sigue siendo el centro del clan Kardashian-Jenner, sino también una figura clave en la industria del entretenimiento. Su fiesta, además de ser un homenaje a su vida personal, fue una declaración de que el estilo, la elegancia y la reinvención no tienen fecha de caducidad.

