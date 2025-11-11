Kris Jenner impacta en su cumpleaños 70

Para celebrar sus 70 años, la celebridad, Kris Jenner, deslumbró con un vestido rojo intenso con escote strapless, que destacó por su dramatismo y sofisticación. La prenda combina un tejido brillante con una estructura entallada y falda con olanes, que aportan movimiento y fuerza al look.El color rojo -símbolo de poder, amor y celebración- fue el acento perfecto para una noche que marcó siete décadas de una de las mujeres más influyentes de la cultura pop. Kris completó su look con guantes largos negros y un brazalete Bulgari.El vestido de Jenner es un diseño vintage de Givenchy Haute Couture diseñado por Alexander McQueen para la colección otoño-invierno 2002. Con su característico corte de cabello y maquillaje impecable, Kris reafirmó su estatus de ícono de estilo.La fiesta, ambientada como una auténtica película de James Bond, incluyó autos clásicos, luces doradas, bartenders con esmoquin y una orquesta en vivo. Cada detalle reflejaba la esencia de Kris: sofisticación, humor y una impecable atención al detalle.Sus hijas compartieron en redes sociales distintos momentos del festejo, mostrando el ambiente festivo y la decoración que transportaba a los asistentes al universo del famoso espía británico. En Instagram, Kim Kardashian publicó una emotiva felicitación: “Feliz cumpleaños a la mamá más hermosa del planeta. No hay nadie más especial en este mundo que tú”. A sus 70 años, Kris Jenner no solo sigue siendo el centro del clan Kardashian-Jenner, sino también una figura clave en la industria del entretenimiento. Su fiesta, además de ser un homenaje a su vida personal, fue una declaración de que el estilo, la elegancia y la reinvención no tienen fecha de caducidad.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL