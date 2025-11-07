Ángela Aguilar olvida la letra de una canción a media interpretación (VIDEO)

La gira Libre Corazón de Ángela Aguilar comenzó con un traspié de la cantante. La artista envuelta en polémicas recientes completó la primera de doce fechas programadas en Estados Unidos y lo hizo con un error que provocó diversas reacciones.

Las redes sociales fueron el medio por el que se viralizaron videos del show, entre los que destacó un momento en el que Aguilar se olvidó por completo de la letra de "En Realidad", canción parte de su álbum Mexicana Enamorada. Sin embargo, después de unos instantes la cantante pudo retomar el show.

En el video compartido en TikTok se puede ver como los músicos en escena interpretan el "intro" de la canción, pero la "entrada" de Ángela no llega. Por ello, se disculpó con las siguientes palabras: "A ver, espérenme. Mi primer show, disculpen, y me pasa esto, así que vamos a hacerlo otra vez, chicos, perdón".

Aquí el video de lo acontecido

Pese a que el concierto continuó sin mayores incidencias, el olvido de la cantante provocó distintas opiniones divisorias, como suele ocurrir con todo lo relacionado a la polémica artista. Estos son algunos de los comentarios que han dejado usuarios en redes sociales:

"No fue la misma que dijo: no soporto que se equivoquen! O sea te dedicas a esto."

"Se le olvidó la única canción que canta."

"¿No dan premio por la que se le olvidó la canción?"

"Parece que está ensayando, adoro el karma."

"Por respeto al artista te aprendes la letra."

"¿Cuántos años de carrera avalan este concierto?"

"Lo bueno que ya tiene experiencia haciendo conciertos, si no imagínate."

Las presentaciones de Ángela Aguilar continuarán a partir de hoy en San Antonio, Texas. Estas son las fechas pendientes:

7 de noviembre - San Antonio

8 de noviembre - Houston

9 de noviembre - Oklahoma

15 de noviembre - Atlanta

16 de noviembre - Charlotte

20 de noviembre - Tucson

21 de noviembre - El Paso

06 de diciembre - San José

07 de diciembre - Bakersfield

12 de diciembre - San Diego

13 de diciembre - Las Vegas

