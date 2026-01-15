¿Andrea Legarreta tiene nueva pareja? Esto se sabe

Andrea Legarreta confirmó que se encuentra en una relación sentimental, luego de meses de rumores que la vinculaban con Luis Carlos Origel, coach fitness y sobrino del presentador Juan José "Pepillo" Origel.

"Mientras uno esté vivo, uno debe amar lo más que pueda", fue la frase con la que la conductora confirmó su romance ante las cámaras de televisión.

La conductora fue cuestionada sobre su vida amorosa y, aunque evitó mencionar nombres, respondió entre risas: "Como dicen, lo que se ve no se juzga; es más que evidente".

Legarreta explicó que esta nueva relación surgió a partir de una amistad sólida que se extendió durante varios años y que, con el tiempo, tomó un rumbo distinto. "Es muy bonito porque hemos sido amigos durante muchos años y se lo he dicho muchas veces: he pensado que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida", expresó.

En la misma conversación, detalló las cualidades que la llevaron a verlo desde una nueva perspectiva: "Es una gran persona, súper educado, un caballero, con mucha nobleza y con una linda familia. Por eso somos tan amigos".

Finalmente, Andrea reconoció que el cambio en la relación no fue algo planeado, sino un proceso natural que se dio con el paso del tiempo.

