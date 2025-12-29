Lunes, 29 de Diciembre 2025

Fallece el músico Don Bryant, coautor del famoso tema "I Can't Stand the Rain"

El cantante pereció a los 83 años, el deceso fue anunciado en el perfil del propio artista en Facebook

Por: EFE

El cantante de soul y su esposa Ann Peebles formaron una de las parejas más exitosas del soul sureño. ESPECIAL

El músico Don Bryant, coautor del tema "I Can't Stand the Rain", que popularizó su esposa, la cantante Ann Peebles, falleció a los 83 años, según anunció el perfil del propio artista en Facebook.

El cantante de soul y Ann Peebles formaron una de las parejas más exitosas del soul sureño. Finalmente, Bryant se dio a conocer como solista a los 75 años.

"Queremos que todos los amigos y fans de Don Bryant de todo el mundo sepan que falleció en la mañana del viernes a los 83 años. A Don le encantó compartir su música y canciones con todos ustedes y le dio tanta alegría interpretar y grabar música nueva. Estaba muy agradecido de todos los que formaron parte de su viaje musical y que lo apoyaron en el camino", señala el mensaje de Facebook.

Según publica hoy el diario The New York Times, Bryant y su esposa fueron conocidos internacionalmente por "I Can't Stand the Rain".

Esta canción, ahora un clásico del pop, fue interpretada originalmente por Peebles y coescrita por ella, además de por Bryant y Bernard Miller.

Su ritmo y sus arreglos con gotas de lluvia, producidas por un timbal eléctrico, la convirtieron en un éxito en 1973 y son características reconocibles en versiones y samples de muchos artistas, entre los que destacan Tina Turner y Missy Elliott.

La colaboración de Bryant y Peebles también produjo "Trouble, Heartaches & Sadness" (1971), que se samplea en el tema de hip-hop de GZA de 1995, "Shadowboxin'".

En la década de 1990, The St. Louis Post-Dispatch calificó los discos de. Peebles de este período como "entre los más memorables de la era de la música soul", y The Guardian la describió como "una de las pocas cantantes cuya fusión de country, blues y gospel ayudó a dar forma al sonido distintivo del soul sureño" estadounidense, recuerda el Times.

Donald Maurice Bryant nació en Memphis (Tennessee) el 4 de abril de 1942.

Temas

