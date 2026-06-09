Alineación Mercurio, Júpiter y Venus: fecha y horario para verla en México

¿Cansado de la rutina diaria? Hoy tienes una cita ineludible con el cosmos. Un espectacular desfile planetario iluminará el cielo vespertino de México, ofreciendo la oportunidad perfecta para desconectar y maravillarte. Descubre cómo, cuándo y dónde ver a Mercurio, Júpiter y Venus alineados sin necesidad de usar un telescopio.

Este mes de junio de 2026, el firmamento nocturno nos regala uno de los eventos astronómicos más fascinantes y accesibles de todo el año. Se trata de una alineación planetaria excepcional que reunirá a tres de los cuerpos celestes más brillantes y reconocibles de nuestro vecindario cósmico inmediato.

La NASA ha confirmado a través de sus canales oficiales que este fenómeno, conocido coloquialmente como desfile de planetas, será completamente visible a simple vista. No necesitarás adquirir equipo especializado ni poseer conocimientos avanzados de astronomía para disfrutar de esta maravilla natural que adornará nuestras tardes de verano.

Aunque el marco general de observación astronómica abarca desde el martes 9 hasta el lunes 15 de junio, la fecha cumbre será el viernes 12 de junio. Durante esta jornada específica, la cercanía aparente entre los astros alcanzará su punto máximo en la bóveda celeste, creando una postal verdaderamente inolvidable.

Para los entusiastas y observadores ubicados en México, el horario ideal para mirar al cielo será exactamente entre las 19:40 y las 20:37 horas. El gran secreto de los expertos está en buscar la alineación aproximadamente entre 30 minutos y una hora después de la puesta del Sol.

El orden del desfile: ¿quién es quién en el cielo nocturno?

Al dirigir tu mirada hacia el horizonte en dirección oeste-noroeste, notarás rápidamente que los planetas forman una línea sutilmente inclinada. Esta peculiar formación ocurre porque todos orbitan el Sol en un plano casi idéntico, una trayectoria imaginaria conocida en el ámbito de la astronomía como la eclíptica.

Venus será el protagonista indiscutible de la velada y el punto de partida más sencillo para iniciar tu observación. Gracias a su intenso y característico resplandor, destacará de inmediato en el crepúsculo, sirviendo como una brillante guía natural para localizar a sus otros dos compañeros de desfile.

Justo a su lado, a una distancia aparente muy corta, encontrarás a Júpiter, el imponente gigante gaseoso, que brillará con una intensidad ligeramente menor pero igualmente cautivadora. Si tienes a la mano unos binoculares básicos, podrías incluso llegar a distinguir los pequeños puntos luminosos que son sus lunas galileanas.

Finalmente, Mercurio representará el mayor reto visual de la noche, ya que se ubicará mucho más cerca del horizonte y requerirá un cielo completamente despejado. Al ser el planeta más cercano al Sol, su ventana de visibilidad es sumamente corta, por lo que la puntualidad será tu mejor aliada.

Las mejores condiciones para observar el fenómeno desde México

La Ciudad de México se perfila sorprendentemente como uno de los puntos geográficos privilegiados para atestiguar este hermoso encuentro cósmico. Debido a su latitud específica, el crepúsculo es más corto, lo que permite que Mercurio se mantenga visible por un periodo ligeramente más prolongado antes de ocultarse en el horizonte.

Sin embargo, prácticamente cualquier lugar del territorio nacional puede convertirse en un excelente observatorio si se cumplen ciertas condiciones ambientales básicas. Alejarte de la intensa contaminación lumínica que caracteriza a las grandes urbes aumentará drásticamente la claridad y el contraste con los que percibirás a estos tres colosos espaciales.

La reconocida aplicación especializada Star Walk sugiere enfáticamente buscar sitios elevados o llanuras abiertas donde no haya edificios altos ni montañas que bloqueen la vista hacia el oeste. Contar con un horizonte totalmente despejado es tu mejor estrategia para no perderte el fugaz y escurridizo paso de Mercurio.

Además, si las condiciones meteorológicas locales lo permiten, el espectáculo visual irá cambiando de manera sutil pero fascinante noche tras noche. Observar cómo varía la distancia aparente entre los planetas te dará una perspectiva real y dinámica del constante movimiento que rige a nuestro Sistema Solar.

Consejos para disfrutar de una noche astronómica perfecta

Para garantizar que tu experiencia de observación sea un éxito rotundo y sin contratiempos, hemos recopilado una serie de recomendaciones sumamente prácticas. Sigue estos sencillos consejos al pie de la letra y prepárate para disfrutar del desfile planetario como si fueras todo un experto en la materia.

Llega temprano: Ubícate en tu punto de observación elegido al menos 20 minutos antes del atardecer para que tus ojos se adapten.

Ubícate en tu punto de observación elegido al menos 20 minutos antes del atardecer para que tus ojos se adapten. Usa la tecnología: Descarga aplicaciones de mapas estelares en tu celular para confirmar la posición exacta de cada astro.

Descarga aplicaciones de mapas estelares en tu celular para confirmar la posición exacta de cada astro. Evita pantallas: Reduce el brillo de tu teléfono para no afectar tu visión nocturna.

Reduce el brillo de tu teléfono para no afectar tu visión nocturna. Busca referencias: Utiliza el punto donde se ocultó el Sol como brújula.

Si eres un apasionado aficionado a la fotografía, este evento representa una oportunidad de oro para capturar imágenes verdaderamente espectaculares. Un trípode firme y una exposición prolongada de apenas un par de segundos serán más que suficientes para inmortalizar la conjunción planetaria enmarcada por el paisaje terrestre local.

Un detalle adicional que hará aún más especial la observación durante este mes es la mágica incorporación de la Luna al paisaje celeste. Hacia las noches del 16 y 17 de junio, una fina y delicada Luna creciente se unirá a la zona donde se encuentran los planetas, regalando una composición digna de admirar.

No dejes pasar esta magnífica oportunidad de conectar con la inmensidad del universo desde la comodidad de tu propia ciudad. Marca tu calendario de inmediato, avisa a tus amigos o familiares más cercanos, y prepárate para mirar hacia arriba; el cosmos tiene un espectáculo gratuito reservado especialmente para ti.

CT