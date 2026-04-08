Aleks Syntek reapareció en redes sociales en medio de la polémica por los nuevos problemas legales que enfrenta con un mensaje dirigido a sus seguidores.

¿De qué se le acusa a Aleks Syntek y por qué causó tanta polémica?

En las últimas semanas, Aleks Syntek ha estado envuelto en el escándalo luego de que se revelara que su excorista, la cantante chilena Valeria Cox, había iniciado una demanda en su contra por despido injustificado, además de una supuesta querella por presunto acoso sexual.

Aunque Syntek había decidido guardar silencio, a través de su cuenta de Instagram publicó un extenso comunicado, pero no para responder a las acusaciones, sino para dejar claro que su enfoque sigue estando en la música y en su público.

¿Cómo fue la reaparición de Aleks Syntek en redes sociales?

En el texto, que ya suma más de dos mil me gusta, el también compositor destacó su trayectoria de más de tres décadas y explicó que, para él, la música es mucho más que un trabajo:

"La música ha sido el eje de mi vida. No sólo como una profesión, sino como una forma de conectar, de expresar y de acompañar a quienes han encontrado en mis canciones un reflejo de sus propias historias", escribió.

Asimismo, aseguró que ahora su energía está centrada en su gira y su carrera, destacando el vínculo que ha construido con distintas generaciones.

"Quiero dejar claro que mi compromiso con la música sigue intacto. Continuaré en la escena, haciendo lo que más disfruto… ¡Hay Syntek para mucho tiempo!", añadió.

El intérprete de temas como "Sexo, pudor y lágrimas" y "Tú necesitas" terminó su mensaje agradeciendo a los fans, los medios y todas las personas que lo han apoyado durante tantos años, sin hacer mención a sus conflictos legales.

JM

