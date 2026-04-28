Alejandro Sanz en el Coliseo GNP Seguros: Fecha de preventa y dónde comprar boletos

Este martes, el público tapatío celebró que el Estadio 3 de Marzo será renovado para convertirse en el Coliseo GNP Seguros, a cargo de la empresa GNP Seguros y la promotora Ocesa, con el objetivo de ofrecer nuevas instalaciones para el disfrute de la música en Guadalajara. No obstante, la emoción aumentó luego de que se confirmara que Alejandro Sanz será uno de los artistas encargados de estrenar el nuevo venue como parte de su gira ¿Y ahora qué?

El histórico recinto, ubicado en la avenida Patria 1201, colonia Lomas del Valle, será sometido a un proceso de transformación que optimizará no solo su capacidad, sino que contará con espacios más modernos, tecnológicos y atractivos tanto para el público como para los artistas.

Y todo parece indicar que el cantante español será el encargado de inaugurar el escenario, pues hasta el momento es el único de los artistas mencionados que ya cuenta con una fecha oficial para su presentación

¿Cuándo se presentará Alejandro Sanz en el Coliseo GNP en Guadalajara?

De acuerdo con la página oficial de Ticketmaster, el intérprete de “Amiga Mía” se presentará en el renovado recinto el próximo sábado 3 de octubre de 2026 a las 21:00 horas.

En el comunicado donde se detallaron los avances de la obra, se reveló que además de Sanz, Yuridia, Auténticos Decadentes, Caligaris y Panteón Rococó también forman parte de la primera cartelera de eventos del lugar.

Sin embargo, aún no se tiene información sobre las fechas de los demás conciertos, por lo que no se ha definido cuál de ellos será el encargado de inaugurar oficialmente el recinto, considerando que la apertura general está prevista para el mes de agosto de 2026.

¿Cuándo inicia la preventa de boletos para el concierto de Alejandro Sanz en el Coliseo GNP?

La preventa de boletos estará disponible este miércoles 29 de abril a las 14:00 horas, exclusivamente para clientes Banamex.

La venta al público general se abrirá un día después, el jueves 30 de abril, también a partir de las 14:00 horas, y se podrá acceder con cualquier método de pago. Los boletos estarán disponibles a través de la plataforma Ticketmaster, tanto en su sitio web como en sus canales oficiales de venta.

Los precios aún no han sido revelados, pero se espera que se den a conocer antes del inicio de la preventa para que los fanáticos puedan prepararse.

En cuanto a la distribución del recinto, el mapa preliminar muestra un diseño similar al de otros venues, con una sección general, zonas preferentes y áreas laterales distribuidas en gradas , aunque con una escala menor y un aforo más controlado que el Estadio GNP de la Ciudad de México.

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Esto permitirá una experiencia más cercana entre el público y los artistas, manteniendo una mejor visibilidad desde prácticamente cualquier punto del recinto.

Con esta transformación, el antiguo Estadio 3 de Marzo inicia una nueva etapa como uno de los espacios más importantes para espectáculos en el occidente del país, consolidando a Guadalajara como una de las plazas clave para la industria del entretenimiento en vivo en México.

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