Alejandro Fernández emociona al interpretar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026

El cantante de regional mexicano, Alejandro Fernández fue el encargado de representar a México este jueves al interpretar el Himno Nacional Mexicano durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México, previo al partido de México contra Sudáfrica.

Con evidente emoción y un profundo respeto por el momento histórico, Alejandro Fernández subió al escenario para protagonizar uno de los momentos más significativos de su trayectoria artística. Acompañado por el coro de miles de asistentes en el estadio, "El Potrillo" interpretó una emotiva presentación que hizo resonar su voz dentro y fuera de México, transmitiendo un mensaje de orgullo nacional a millones de personas que siguieron la ceremonia alrededor del mundo.

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CORTESÍA/ Alberto Castillo/OCESA Seitrack

"El Potrillo" brilla durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La actuación quedó marcada como uno de los instantes más memorables de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, consolidándose como uno de los actos más especiales en la historia del torneo.

Tras concluir su participación, el cantante se despidió agradecido por haber formado parte de este acontecimiento internacional y compartir ese momento con una audiencia global . Minutos después comenzó oficialmente la actividad deportiva con el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Cabe destacar que “El Potrillo” ha destacado recientemente por dominar tanto el pop como la música regional mexicana, además es el primer artista en alcanzar el puesto número uno en álbumes durante cuatro décadas consecutivas (1990, 2000, 2010 y 2020); y ostenta el récord de más canciones en el top 10 del género regional mexicano, con un total de 29 temas.

Con este encuentro, el Estadio Ciudad de México hizo historia al convertirse en el primer recinto del mundo en albergar partidos de tres ediciones distintas de la Copa Mundial de la FIFA. Además, el duelo marcó el inicio del torneo de 2026, organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

CORTESÍA/ Alberto Castillo/OCESA Seitrack

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