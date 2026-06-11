La ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tuvo un protagonista inesperado para parte del público latinoamericano: Burna Boy, quien compartió escenario con Shakira para interpretar “Dai Dai”, una de las canciones oficiales del torneo. La presentación se realizó en el Estadio Azteca de Ciudad de México, durante el arranque de la primera Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

Su aparición despertó la curiosidad de miles de espectadores que no estaban familiarizados con su trayectoria, a pesar de que el cantante es una de las figuras más reconocidas de la música africana contemporánea. Aquí te contamos los detalles.

¿Quién es Burna Boy?

Damini Ebunoluwa Ogulu MFR llamado artísticamente como Burna Boy, es un cantante, compositor y productor discográfico de origen nigeriano. Dio el salto a la fama internacional en 2012, tras lanzar "Like to Party" , de su álbum de estudio debut L.I.F.E (2013).

Su propuesta musical combina géneros como el afrobeats, el reggae, el dancehall, el hip hop y sonidos tradicionales africanos.

En 2023, la revista musical, Rolling Stone , lo situó en el puesto 197 de su lista de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos

A lo largo de los últimos años, Burna Boy ha colaborado con artistas de distintas partes del mundo y se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la escena global.

Su colaboración con Shakira para el Mundial

La FIFA eligió a Shakira y Burna Boy para interpretar “Dai Dai”, una de las canciones centrales del Mundial 2026. La pieza fue presentada hoy, durante la ceremonia inaugural celebrada el 11 de junio en la capital mexicana.

La actuación marcó uno de los momentos más comentados de la inauguración, ya que reunió a dos artistas con gran impacto internacional y estilos musicales distintos.

Además, la canción forma parte de las iniciativas impulsadas por la FIFA y organizaciones asociadas para apoyar programas educativos dirigidos a niñas y niños en diferentes regiones del mundo.

¿Por qué su participación llamó tanto la atención?

Al compartir escenario con una figura como Shakira, vinculada históricamente a los Mundiales desde temas como “Waka Waka”, el cantante nigeriano se presentó ante una audiencia masiva y reforzó su posición como una de las estrellas globales del momento.

Con el Mundial 2026 ya en marcha, Burna Boy suma un nuevo hito a una carrera que continúa expandiéndose más allá de las fronteras de África.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO

