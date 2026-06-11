La esperada presentación de Shakira en la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA generó una inmediata oleada de comentarios en las plataformas digitales. Sin embargo, el foco de la conversación migró rápidamente de los temas musicales y coreográficos hacia una serie de polémicas teorías formuladas por sus propios seguidores.

Los fanáticos de la barranquillera comenzaron a difundir capturas de pantalla y videos en cámara lenta tomados directamente del show inaugural para demostrar la teoría de que en realidad se usó una "doble" de cuerpo para sustituir a la celebridad en el Estadio Ciudad de México . Los usuarios afirman notar inconsistencias visuales en el rostro, la estatura y los movimientos de Shakira durante las tomas abiertas del concierto.

El debate escaló a nivel internacional tras las publicaciones de portales como The Mirror, que documentaron el descontento de los internautas. Los señalamientos apuntan a que la verdadera intérprete de "Dai Dai" no estuvo presente en el escenario del coloso deportivo o que abandonó el set antes de que concluyera formalmente la transmisión en vivo.

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Los detalles del análisis visual de la "falsa" Shakira: distancia, edición y sincronización

Los argumentos que sostienen la teoría de una supuesta "doble de cuerpo" se concentran en el manejo de cámaras del equipo de producción y en la gesticulación de la artista. Los televidentes aseguran que la dirección del evento abusó de los planos generales y las tomas aéreas con drones para evitar los acercamientos directos a la cantante.

Otro factor que encendió las alarmas fue la sincronización del audio con los movimientos labiales de la estrella , técnica conocida en el medio como lip-sync. Los fans más observadores recalcan que en los escasos momentos donde se realizaron tomas medias, el movimiento de la boca no coincidía con los potentes tonos vocales de la pista oficial.

Soy yo o no era Shakira la que estaba en la inauguración?? �� — Javier Durán������ (@MisticoDiver) June 11, 2026

Asimismo, algunos creadores de contenido de TikTok compararon los rasgos faciales mostrados en las pantallas gigantes del Estadio Ciudad de México con las fotografías recientes que la propia colombiana subió a su cuenta oficial de Instagram horas antes del show, asegurando que la fisonomía y el volumen del cabello no correspondían con los de la mujer en la cancha.

La logística de la FIFA bajo la lupa: seguridad o agenda saturada

El cuestionamiento sobre el porqué una figura de la talla de Shakira recurriría a un reemplazo en el evento más visto de la televisión reabre las discusiones sobre las exigencias logísticas de las grandes corporaciones de entretenimiento. Los expertos en producción musical sugieren que este tipo de dinámicas responde a estrictos protocolos de seguridad y prevención de riesgos.

NO ENTIENDO COMO NADIE DICE NADA... No es Shakira esa! — Bettina (@bettinaparicio) June 11, 2026

Las dimensiones del escenario montado sobre el césped y el corto tiempo de montaje obligan en ocasiones a utilizar dobles para realizar las pruebas de luces, el marcado de posiciones de las cámaras de televisión y la calibración del sistema de sonido previo al silbatazo inicial, lo que pudo confundir a los asistentes que se encontraban en las gradas altas.

Hasta el momento, ni el equipo de representación de la cantautora ni los voceros oficiales del comité organizador han emitido comentarios oficiales para desmentir las acusaciones. El silencio de las cuentas institucionales alimenta el halo de misterio, manteniendo la noticia dentro de los algoritmos de recomendación de los buscadores internacionales.

No, no Shakira; era una vil imitadora.



A la #Shakira real se le ve barriguita y esa imitación se vio muy equis.



La verdadera Shakira mueve las caderas como nadie y esa imitadora su movió más tiesa que Fer de Maná.#inauguración pero #SomosMéxico y siempre nos venden espejitos. https://t.co/KnQ46UVw53 — Mamonymous (@Mamonymex) June 11, 2026

Puntos clave sobre la "doble" de Shakira y detalles que desataron el debate de los fanáticos

Abuso de planos lejanos: Los espectadores critican la escasez de primeros planos televisivos durante las ejecuciones dancísticas más complejas de la ceremonia.

Los espectadores critican la escasez de primeros planos televisivos durante las ejecuciones dancísticas más complejas de la ceremonia. Fallas de sincronización: Los hilos de debate en redes exponen desfases notorios entre las pistas de audio ambiental y los movimientos en el escenario.

Los hilos de debate en redes exponen desfases notorios entre las pistas de audio ambiental y los movimientos en el escenario. Diferencias corporales: Analistas de tendencias aseguran detectar variaciones en la estatura y la soltura de los pasos de baile tradicionales de la barranquillera.

Analistas de tendencias aseguran detectar variaciones en la estatura y la soltura de los pasos de baile tradicionales de la barranquillera. Silencio de los organizadores: La ausencia de comunicados aclaratorios por parte de los operadores de la FIFA extiende los rumores virales.

La ausencia de comunicados aclaratorios por parte de los operadores de la FIFA extiende los rumores virales. Precedentes en la industria: El uso de dobles de cuerpo para tomas de protección ante fallas técnicas masivas representa un recurso habitual en espectáculos televisivos globales.

JM