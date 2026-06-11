Fortnite y The Amazing Digital Circus: ¿cuándo se lanza la colaboración?

Fortnite vuelve a ampliar su catálogo de colaboraciones con una de las series animadas más populares de los últimos años. Después de semanas de rumores y supuestas filtraciones en redes sociales, Epic Games confirmó que los personajes de The Amazing Digital Circus llegarán oficialmente al battle royale con contenido exclusivo para los jugadores.La noticia fue anunciada a través de las cuentas oficiales de Fortnite, donde un breve teaser mostró un escenario familiar para los seguidores de la producción creada por Gooseworx y desarrollada por Glitch Productions. El avance, ambientado en una oficina con una computadora, fue suficiente para que la comunidad identificara la referencia y celebrara el esperado crossover.Con esta alianza, el exitoso videojuego continúa apostando por integrar franquicias que dominan la conversación en internet, sumando ahora a los protagonistas de una de las series animadas independientes más vistas de los últimos años. La colaboración incluirá skins y accesorios inspirados en los personajes del peculiar circo digital que conquistó a millones de espectadores en plataformas como YouTube.Este 11 de junio, el juego publicó un avance donde el maestro de ceremonias Caine sube a Jax y Ponmi al autobús de batalla del juego, para caer en Costa Ruptura e intentar ganar una batalla campal, desatando la euforia de los jugadores.Además de los skins de Jax y Ponmi, también llegará un pico armable de edición especial, con las piezas de Zooble. También se espera el lanzamiento de dos mochilas, una inspirada en Ribbit y la segunda basada en Gummigo.Además, se espera el lanzamiento de alguna pantalla de carga tematizada o un nuevo envoltorio para armas, así como de algún gesto o baile basado en la abstracción o fallos informáticos de los personajes en la serie.La colaboración llegará este viernes. Cada skin tendrá un precio de entre mil 500 y mil 800 paVos, mientras el pico y el resto de los accesorios podría tener un costo de 500 y 800 paVos. Asimismo, como es costumbre, los skins y objetos temáticos podrán conseguirse en un paquete en conjunto.Esta épica colaboración llega luego del estreno del noveno y último episodio de la serie en salas de cines de EU y México, tras su primera emisión en la plataforma de YouTube en octubre de 2023, uniéndose más tarde a la programación de Netflix en más de 15 idiomas.TG