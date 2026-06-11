Fortnite y The Amazing Digital Circus: ¿cuándo se lanza la colaboración?

Fortnite vuelve a ampliar su catálogo de colaboraciones con una de las series animadas más populares de los últimos años. Después de semanas de rumores y supuestas filtraciones en redes sociales, Epic Games confirmó que los personajes de The Amazing Digital Circus llegarán oficialmente al battle royale con contenido exclusivo para los jugadores.

La noticia fue anunciada a través de las cuentas oficiales de Fortnite, donde un breve teaser mostró un escenario familiar para los seguidores de la producción creada por Gooseworx y desarrollada por Glitch Productions. El avance, ambientado en una oficina con una computadora, fue suficiente para que la comunidad identificara la referencia y celebrara el esperado crossover.

¿Qué incluirá la colaboración?

Con esta alianza, el exitoso videojuego continúa apostando por integrar franquicias que dominan la conversación en internet, sumando ahora a los protagonistas de una de las series animadas independientes más vistas de los últimos años. La colaboración incluirá skins y accesorios inspirados en los personajes del peculiar circo digital que conquistó a millones de espectadores en plataformas como YouTube.

Este 11 de junio, el juego publicó un avance donde el maestro de ceremonias Caine sube a Jax y Ponmi al autobús de batalla del juego, para caer en Costa Ruptura e intentar ganar una batalla campal, desatando la euforia de los jugadores.

¿Con qué personajes podremos jugar?

Además de los skins de Jax y Ponmi, también llegará un pico armable de edición especial, con las piezas de Zooble. También se espera el lanzamiento de dos mochilas, una inspirada en Ribbit y la segunda basada en Gummigo.

Además, se espera el lanzamiento de alguna pantalla de carga tematizada o un nuevo envoltorio para armas, así como de algún gesto o baile basado en la abstracción o fallos informáticos de los personajes en la serie.

¿Cuándo se lanza la colaboración entre Fornite y Digital Circus?

La colaboración llegará este viernes. Cada skin tendrá un precio de entre mil 500 y mil 800 paVos, mientras el pico y el resto de los accesorios podría tener un costo de 500 y 800 paVos. Asimismo, como es costumbre, los skins y objetos temáticos podrán conseguirse en un paquete en conjunto.

Esta épica colaboración llega luego del estreno del noveno y último episodio de la serie en salas de cines de EU y México, tras su primera emisión en la plataforma de YouTube en octubre de 2023, uniéndose más tarde a la programación de Netflix en más de 15 idiomas.

TG