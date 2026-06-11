Belinda conquista la inauguración del Mundial 2026 junto a Los Ángeles Azules

Este jueves se llevó a cabo la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 donde las voces latinas más conocidas de la industria de la música a nivel mundial brillaron en el Estadio de la Ciudad de México, entre ellas los Ángeles Azules y Belinda; quienes impactaron con su presentación, llena de ritmo e invitando a todos los presentes a bailar.

Los Ángeles Azules, quienes participaron esta semana en algunos de los eventos más destacados rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, entre ellos México Vibra y el Concierto de Cuenta Regresiva, volvieron a demostrar por qué son considerados uno de los grupos de cumbia más importantes a nivel internacional.

Belinda y Los Ángeles Azules cantan “Por ella”

Durante la presentación Los Ángeles Azules compartieron escenario con la cantante pop Belinda para interpretar “Por ella”, tema que se ha convertido en el número uno de la radio en México y que forma parte del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™; la actuación puso a bailar a los miles de aficionados reunidos en el estadio y también a millones de espectadores que siguieron la transmisión por televisión y plataformas de streaming en distintas partes del mundo.

Cabe destacar que “Por ella” fue compuesta por Horacio Palencia, Diego Bollella, Elías Mejía y Belinda Peregrín, y actualmente destaca por ser una de las piezas musicales con mayor identidad mexicana dentro de esta edición del torneo.

Belinda, quien vistió un pantalón de mezclilla y un corset color rosa mexicano, cantó la cumbia cuya letra contagió a toda la audiencia de júbilo y alegría previo a la disputa entre México y Sudafrica.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ contará con 104 partidos en 16 ciudades sede, comenzando hoy 11 de junio en la Ciudad de México y culminando el domingo 19 de julio en el New York, New Jersey Stadium.

CORTESÍA/ Alberto Castillo/OCESA Seitrack

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