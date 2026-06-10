La exitosa película de Netflix, titulada Los dos Papas y dirigida por el cineasta Fernando Meirelles, instaló en la memoria colectiva una de las secuencias más entrañables y comentadas del cine contemporáneo. La trama muestra un retrato íntimo y humorístico de los Papas Francisco y Benedicto XVI compartiendo una velada deportiva frente a la televisión con motivo del Mundial Brasil 2014... ¿pero esto ocurrió realmente?

En el clímax de la cinta, los personajes interpretados por los consagrados actores Anthony Hopkins y Jonathan Pryce se sientan uno al lado del otro para presenciar el partido final de la Copa del Mundo. El enfrentamiento deportivo ponía a competir a las selecciones nacionales de sus respectivos países de origen.

La ingeniosa secuencia expone al teólogo alemán, el Papa emérito Benedicto XVI, y al jesuita argentino, el Papa Francisco, compartiendo botanas, portando bufandas de sus equipos y debatiendo con pasión apasionada sobre las jugadas de sus escuadras , desatando una oleada de preguntas sobre la veracidad del hecho histórico.

Ficción contra realidad: lo que verdaderamente ocurrió en el Vaticano

A pesar del realismo de las actuaciones y del impecable guion cinematográfico elaborado por Anthony McCarten, la escena representa una licencia dramática creada exclusivamente para potenciar el arco narrativo y la emotividad de la producción audiovisual, pues carece de sustento en los registros históricos oficiales de la Santa Sede: es decir, en realidad los Papas nunca vieron juntos la final del Mundial.

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Voceros de la curia romana aclararon en su momento que, si bien el partido definitivo entre las escuadras de Alemania y Argentina causó gran expectación dentro de los muros de la residencia papal, los dos líderes religiosos no sintonizaron la transmisión televisiva de manera conjunta ni compartieron el espacio físico esa noche.

De hecho, el Papa Francisco declaró en alguna ocasión en diversas entrevistas periodísticas que, debido a un voto de abstinencia televisiva que realizó de forma personal en el año 1990, no consumía contenidos a través de pantallas tradicionales, enterándose de los resultados de los partidos de San Lorenzo y de la selección mediante reportes escritos de sus secretarios.

El simbolismo detrás del mito: una metáfora de reconciliación institucional

Para los expertos en cine, la invención de esta interacción entre Francisco y Benedicto XVI posee un trasfondo simbólico sumamente profundo que trasciende la simple comedia. El director utilizó el futbol, un lenguaje universal, para escenificar la transición y el puente de entendimiento entre dos visiones de la fe.

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La película utiliza el partido como una herramienta poética para demostrar que, a pesar de las marcadas diferencias teológicas, políticas e ideológicas que existían entre el ala conservadora europea y el ala reformista latinoamericana, es posible encontrar puntos de comunión y fraternidad humana a través del respeto mutuo.

El largometraje fue recibido con elogios internacionales por humanizar la figura de los jerarcas católicos, mostrando sus dudas, pasiones ordinarias y momentos de esparcimiento. La escena del Mundial funciona de forma sencilla como el cierre perfecto para una historia que explora la tolerancia y la conciliación en tiempos de crisis institucional.

Datos clave y curiosidades sobre la relación de los Papas con el futbol

La pasión del Papa Francisco: El Pontífice argentino era un reconocido aficionado del club de futbol argentino San Lorenzo de Almagro, equipo del cual poseía un carnet oficial de socio y cuyos campeonatos celebraba de forma pública desde la tribuna del Vaticano.

El perfil de Benedicto XVI: Joseph Ratzinger mantenía una postura más distante hacia los deportes masivos, aunque reconoció simpatizar de manera discreta con el club bávaro Bayern Múnich durante su juventud en Alemania, sin ser un seguidor activo.

Joseph Ratzinger mantenía una postura más distante hacia los deportes masivos, aunque reconoció simpatizar de manera discreta con el club bávaro Bayern Múnich durante su juventud en Alemania, sin ser un seguidor activo. El origen del libreto: La película se basa de forma libre en la obra de teatro titulada The Pope, escrita por el propio Anthony McCarten, quien se especializa en adaptar biografías y encuentros históricos con un alto grado de dramatismo para Hollywood.

La película se basa de forma libre en la obra de teatro titulada The Pope, escrita por el propio Anthony McCarten, quien se especializa en adaptar biografías y encuentros históricos con un alto grado de dramatismo para Hollywood. Locaciones replicadas: Debido a que el Vaticano no otorga permisos de filmación para producciones comerciales de ficción, el equipo de producción tuvo que construir una réplica a escala exacta de la Capilla Sixtina en los estudios de Cinecittà en Roma.

Debido a que el Vaticano no otorga permisos de filmación para producciones comerciales de ficción, el equipo de producción tuvo que construir una réplica a escala exacta de la Capilla Sixtina en los estudios de Cinecittà en Roma. El saldo real de Brasil 2014: El encuentro culminó con la victoria de la selección de Alemania un gol por cero sobre Argentina en tiempo extra, un resultado que en la ficción desata la alegre celebración del personaje de Anthony Hopkins frente al desconsuelo de Jonathan Pryce.

JM