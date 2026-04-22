Alcalde de NY rechaza la invitación a la Met Gala 2026

El próximo 4 de mayo de 2026, la icónica escalinata del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York brillará bajo la temática “Fashion Is Art”. La Met Gala se celebrará con una ausencia marcada. Zohran Mamdani, el recién elegido alcalde de Nueva York, y su esposa, la primera dama Rama Duwaji, han confirmado oficialmente que no asistirán a la Met Gala. Con esta decisión, la pareja rompe una tradición no escrita que sus predecesores en el cargo siguieron fielmente durante décadas.

Esta decisión no es un simple problema de agenda o un descuido de relaciones públicas, sino una declaración de principios de parte del mandatario. Mamdani busca alejarse de la celebración élite en el mundo del lujo.

El desaire histórico a la Met Gala y Anna Wintour

La decisión, consecuente con la política del alcalde de Nueva York, no es de todo gratuita. La organizadora del evento, Anna Wintour, ha sido una figura clave en la recaudación de fondos para el Partido Demócrata. En una reciente entrevista con el medio local Hell Gate, el alcalde fue diplomático pero firme en su postura: prefiere ausentarse del evento y concentrarse en hacer que la metrópoli sea económicamente accesible para todos sus habitantes.

Asistir a un evento exclusivo donde los boletos individuales costaron la cifra de 75 mil dólares el año pasado sería una contradicción flagrante para su nueva administración. Mamdani basó su exitosa campaña en la promesa de gravar a los ultrarricos, impulsando recientemente un impuesto a las viviendas de lujo (conocido como pied-à-terre) junto a la gobernadora Kathy Hochul.

Esta política fiscal le ha valido críticas del expresidente Donald Trump, quien lo acusó en redes sociales de estar "destruyendo" la ciudad con tantos impuestos. La postura del alcalde deja claro que no cederá ante la presión de las élites ni de sus detractores políticos, consolidando su imagen como un líder enfocado en la clase trabajadora.

El recurso de la Met Gala 2026

Jeff Bezos, el multimillonario fundador de Amazon, y su prometida Lauren Sánchez, fungen como los patrocinadores principales y presidentes honorarios de la edición 2026 de la Met Gala. Esto es relevante, luego de que activistas de Nueva York se han manifestado en contra de la empresa por presuntas prácticas de explotación laboral. Además, se ha criticado duramente la provisión de servicios en la nube por parte de la compañía para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

No obstante, la decisión del alcalde de Nueva York también ha sido criticada por el impacto histórico de la Met Gala no solo en la moda, sino en la historia de la ciudad y de Estados Unidos.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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