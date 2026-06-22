Lunes, 22 de Junio 2026

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Mhoni Vidente: Números de la suerte para cada signo esta semana

La astróloga reveló los números de la suerte y las energías que marcarán la última semana de junio

Por: Sergio Alejandro Velázquez

Los pronósticos apuntan a días favorables para tomar decisiones importantes, atraer prosperidad y cerrar ciclos que ya cumplieron su etapa. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Los pronósticos apuntan a días favorables para tomar decisiones importantes, atraer prosperidad y cerrar ciclos que ya cumplieron su etapa. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Con los pronósticos de Mhoni Vidente para esta semana, cada signo del zodiaco cuenta con números de la suerte que podrían potenciar oportunidades relacionadas con el dinero, el trabajo, el amor y los proyectos personales. De acuerdo con sus cartas, los próximos días estarán marcados por energías de renovación, crecimiento y decisiones importantes para quienes sepan aprovechar las señales del destino.

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Entre los signos con mejores perspectivas se encuentran Aries, que estará respaldado por la carta del Emperador y tres golpes de suerte; Cáncer, que inicia una etapa de abundancia y renovación durante su temporada de cumpleaños; y Leo, que recibirá la influencia favorable de la Rueda de la Fortuna, asociada con recompensas económicas y nuevas oportunidades. Por su parte, Libra y Capricornio también destacan por la llegada de ingresos extra y proyectos que fortalecerán su estabilidad financiera.

Mhoni Vidente recomienda prestar atención a los números mágicos asignados a cada signo, ya que podrían ser favorables en sorteos, decisiones importantes o momentos clave de la semana. Además, aconseja mantener una actitud positiva, cuidar la salud y dejar atrás situaciones del pasado para abrir espacio a nuevas oportunidades.

Estos son los números de la suerte para cada signo esta semana:

  • Aries: 22, 31 y 33.
  • Tauro: 35, 66 y 72.
  • Géminis: 10, 14 y 21.
  • Cáncer: 11, 12 y 27.
  • Leo: 03, 22 y 26.
  • Virgo: 07, 15 y 26.
  • Libra: 30, 54 y 67.
  • Escorpio: 13, 18 y 45.
  • Sagitario: 02, 05 y 34.
  • Capricornio: 01, 29 y 30.
  • Acuario: 17, 20 y 28.
  • Piscis: 09, 13 y 17.

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Según la astróloga, la semana estará marcada por cambios positivos para varios signos, especialmente en temas económicos y laborales. La recomendación general es aprovechar las oportunidades que surjan, mantener el equilibrio emocional y confiar en la intuición para tomar las mejores decisiones.

SV

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