Fortnite sorprende a sus jugadores con la llegada de Supergirl y Krypto por el estreno de DC

El estreno de la nueva película de DC Comics, “Supergirl”, está cada vez más cerca y, para celebrarlo, el videojuego battle royale de Epic Games, “Fortnite”, confirmó una inesperada colaboración que llevará a la heroína a uno de los juegos más populares de los últimos años.

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Bajo la dirección de Craig Gillespie y escrita por Ana Nogueira, este próximo 25 de junio llegará a los cines el nuevo proyecto de Warner Bros., que seguirá la historia de Kara Zor-El, una superheroína fuera de lo convencional.

La actriz australiana Milly Alcock será la encargada de dar vida a la prima de Kal-El, mejor conocido como Superman, planteando llegar a un público más variado con una interpretación más realista y rebelde de una superheroína.

Supergirl y Krypto llegan a Fortnite con nuevos aspectos para los jugadores

Como es costumbre en las colaboraciones de “Fortnite”, a la tienda llegarán los skins de “Supergirl” y “Krypto”, la fiel mascota perruna de Kal-El que también sobrevivió a la explosión del planeta Krypton. El can posee superpoderes como fuerza, velocidad, vuelo, rayos X y visión de calor.

La colaboración formará parte del Capítulo 7 de la recién estrenada Temporada 3, llamada “Fugitivos”. El skin de la superheroína llevará su traje azul y rojo, con botas altas; además, contará con un estilo alternativo inspirado en su atuendo casual: una chaqueta y unas gafas de sol.

Además de su propio skin, basado en el aspecto físico de la actriz, también se habla de algunos accesorios y objetos temáticos, como una mochila en forma de capa roja y un pico con el característico diseño de la espada utilizada por el villano de Krem de las Colinas Amarillas.

La nueva película de DC apuesta por una versión diferente de Supergirl

Esta segunda película del universo DC promete abordar un enfoque más maduro y caótico que el mundo de Superman , basada en la historia presentada en la obra de DC Comics “Supergirl: Mujer del Mañana”, escrita por Tom King e ilustrada por Bilquis Evely.

De acuerdo con la información compartida por “Fortnite” en redes sociales, la colaboración saldrá a la venta en la tienda digital del juego este fin de semana, específicamente la tarde o noche del viernes 26 de junio, coincidiendo con el estreno mundial de la cinta en cines.

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