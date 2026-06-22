La Casa del Dragón temporada 3: ¿cuándo y a qué hora se estrena el capítulo 2?

La colosal pelea entre bestias regresa con la tercera temporada de “La Casa del Dragón”, que estrenó su primer capítulo el pasado 21 de junio; sin embargo, la guerra entre verdes y negros se extenderá unas cuantas semanas más antes de que todo se convierta en cenizas.

Inspirada en el proyecto titulado “Fuego y Sangre” de George R. R. Martin, la precuela de Juego de Tronos enciende la emoción de los fanáticos con una nueva entrega que promete más acción, más drama y, por supuesto, más dragones.

La lucha por la corona y el poder se disputará los domingos con estrenos que abarcarán casi dos meses, así lo confirmó la propia plataforma HBO Max , quien por medio de sus cuentas oficiales informó que la tercera parte contará con ocho episodios.

¿Cuándo se estrena el próximo capítulo de La Casa del Dragón?

El debut de la tercera parte de La Casa del Dragón no hizo más que encender la chispa en los corazones de los seguidores, por lo que ahora son miles los que esperan con ansias el episodio dos de esta aclamada serie.

De acuerdo con el calendario oficial del servicio de streaming, l os Targaryen volverán a la pantalla este próximo domingo 28 de junio a las 19:00 horas (horario de México).

La distribución de los capítulos se mantendrá como en las anteriores entregas, con un solo episodio por semana a la misma hora. El último episodio de la temporada llegará el 9 de agosto con una decisiva y brutal batalla.

El calendario completo de estrenos queda de la siguiente manera:

Episodio 1: 21 de junio

Episodio 2: 28 de junio

Episodio 3: 5 de julio

Episodio 4: 12 de julio

Episodio 5: 19 de julio

Episodio 6: 26 de julio

Episodio 7: 2 de agosto

Episodio 8: 9 de agosto

¿De qué trata la temporada 3 de La Casa del Dragón?

La tercera temporada de La Casa del Dragón continúa desarrollando la guerra civil conocida como la “Danza de los Dragones”, el conflicto interno entre las dos ramas de la Casa Targaryen: los “verdes”, que respaldan al rey Aegon II, y los “negros”, que apoyan el reclamo de Rhaenyra al Trono de Hierro.

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En esta nueva etapa, la historia profundiza en la escalada del conflicto, donde las alianzas políticas se vuelven más frágiles y la guerra comienza a expandirse por todo Poniente. La serie muestra cómo la ambición, la traición y el deseo de poder llevan a ambas facciones a consecuencias cada vez más devastadoras, mientras los dragones se convierten en el arma definitiva de destrucción.

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