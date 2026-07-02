Este jueves 2 de julio, el Mundial llega con una intensa jornada de los Dieciseisavos de Final, una fase en la que cualquier error puede significar la eliminación. Tres encuentros definirán a los últimos clasificados a los octavos de final y prometen emociones de principio a fin.

Para los aficionados mexicanos, además de conocer los horarios, una de las principales dudas es qué partidos podrán verse completamente gratis por televisión abierta. Aquí te presentamos la agenda completa del día.

Partidos del Mundial 2026 hoy, 2 de julio

La actividad comienza con un atractivo duelo entre España y Austria, seguido por el enfrentamiento entre Portugal y Croacia, mientras que la jornada cerrará con el choque entre Suiza y Argelia. Los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

España vs. Austria

13:00 | Estadio Banorte (Ciudad de México).

13:00 | Estadio Banorte (Ciudad de México). Portugal vs. Croacia

17:00 | Estadio Toronto

17:00 | Estadio Toronto Suiza vs. Argelia

21:00 | Estadio Vancouver

Los vencedores de los dos primeros compromisos se enfrentarán entre sí en los octavos de final, mientras que el ganador de Suiza contra Argelia avanzará para medirse al vencedor del duelo entre Colombia y Ghana, programado para el viernes.

¿Qué partidos pasan por TV abierta en México?

Como ha ocurrido durante gran parte del Mundial 2026, solo uno de los encuentros del día será transmitido de manera gratuita por televisión abierta, este corresponde al partido entre España y Austria, mismo que podrá seguirse en:

Canal 5

Azteca 7

Además, también estará disponible mediante la plataforma ViX Premium y TUND. Por su parte, los partidos Portugal vs. Croacia y Suiza vs. Argelia estarán disponibles únicamente a través de ViX.

Los ojos del mundo están puestos en la selección española

El duelo entre España y Austria luce como el más atractivo del día, ya que enfrenta a una de las selecciones favoritas al título contra un equipo que sorprendió durante la fase de grupos y buscará dar otro golpe sobre la mesa.

Mientras tanto, Portugal y Croacia protagonizarán uno de los enfrentamientos más esperados de esta ronda, con dos plantillas repletas de talento y experiencia internacional. La jornada concluirá con Suiza y Argelia, dos selecciones que intentarán aprovechar la oportunidad para instalarse entre las 16 mejores del torneo.

Con estos tres compromisos quedará prácticamente definida la ronda de octavos de final del Mundial 2026, donde ya esperan selecciones como México, Brasil, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Bélgica y Noruega, que aseguraron su clasificación en jornadas anteriores.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

AO