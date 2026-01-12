Mhoni Vidente predice que Shakira volverá a enamorarse en 2026: Descubre de quién

El nombre de Shakira vuelve a colocarse en el centro de las predicciones del espectáculo. De acuerdo con Mhoni Vidente, la cantante colombiana estaría a punto de iniciar una nueva etapa sentimental en 2026, marcada por un romance con un futbolista más joven e incluso la posibilidad de un compromiso formal.

La astróloga compartió su visión el pasado 7 de enero durante una transmisión para Unicable, donde aseguró que las cartas anuncian un giro positivo en la vida amorosa de la intérprete de Antología. “Shakira se compromete este año; viene siendo un futbolista también, va a ser más joven. A ella ya le gustaron los jovenazos”, afirmó la vidente ante la audiencia.

Pero las predicciones no se limitaron únicamente a la cantante, Mhoni Vidente también habló sobre el futuro sentimental de Gerard Piqué, expareja de Shakira, a quien visualiza rumbo al altar con Clara Chía. “También Piqué se casa con esa”, sentenció, reforzando la idea de que ambos han tomado caminos definitivos tras su mediática separación.

Rumores con Antonio de la Rúa resurgen

Mientras las predicciones generan conversación, el pasado 2025 estuvo marcado por rumores que apuntaban a una posible reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa , su expareja y excolaborador. Las especulaciones trascendieron el ámbito profesional y encendieron nuevamente el interés mediático.

A inicios de diciembre, el conductor argentino Ángel de Brito afirmó que la cantante y el empresario habrían retomado su relación sentimental. “Ahora volvió con Antonito”, aseguró durante su participación en el programa radiofónico Bondi Live, al tiempo que sostuvo que la reconciliación no sería reciente.

El periodista incluso añadió detalles sobre la dinámica familiar y laboral de la artista, al señalar que Shakira estaría cubriendo gastos de una propiedad vinculada a la familia De la Rúa en Uruguay y que sus hijos, Milan y Sasha, permanecieron ahí durante una visita reciente de la cantante a Argentina.

No obstante, esta versión fue desmentida días después por el paparazzo Jordi Martín, quien aseguró que entre Shakira y Antonio de la Rúa solo existe una relación cordial y profesional. Según explicó, el empresario forma parte del equipo de trabajo de la artista y no hay un vínculo sentimental entre ambos.

Entre predicciones, rumores y desmentidos, la vida personal de Shakira continúa despertando interés. Mientras el tiempo se encarga de confirmar o descartar lo anunciado, la cantante mantiene el foco en su carrera y en una etapa que, según videntes y versiones encontradas, podría traerle un nuevo capítulo en el amor.

