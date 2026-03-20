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Mhoni Vidente: Signos con suerte en el amor y dinero hoy viernes 20 de marzo

De acuerdo con las predicciones recientes, el cierre de la semana viene acompañado de oportunidades, estabilidad y avances importantes para quienes sepan aprovechar el momento

Por: Brenda Barragán

De acuerdo con las predicciones recientes, el cierre de la semana viene acompañado de oportunidades, estabilidad y avances importantes para quienes sepan aprovechar el momento. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

De acuerdo con las predicciones recientes, el cierre de la semana viene acompañado de oportunidades, estabilidad y avances importantes para quienes sepan aprovechar el momento. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

Este viernes 20 de marzo se perfila como una jornada con energía favorable para varios signos del zodiaco, especialmente en temas sentimentales y económicos. 

Los signos con más suerte en el amor

Algunos signos destacan por tener una energía positiva en relaciones, nuevas conexiones o fortalecimiento de vínculos:

Tauro

Se favorecen los reencuentros y la estabilidad emocional. Podría surgir una segunda oportunidad en el amor o consolidarse una relación existente.

Sagitario

La llegada de un nuevo romance o el inicio de una etapa más clara en lo sentimental.

Los signos con mayor suerte en el dinero

En el ámbito económico, algunos signos tendrán mejores oportunidades, ingresos o crecimiento profesional:

Virgo

Se posiciona como uno de los más favorecidos de la semana, con avances laborales y posibilidad de estabilidad económica.

Panorama general del día

Las predicciones indican que este 20 de marzo es un día clave para tomar decisiones importantes, iniciar proyectos o cerrar ciclos. La energía astral impulsa a actuar con seguridad y aprovechar las oportunidades que puedan surgir tanto en el amor como en el dinero.

En términos generales, la recomendación es mantener una actitud positiva, confiar en la intuición y no dejar pasar las oportunidades que se presenten, ya que varios signos podrían experimentar avances significativos antes de que termine la semana.

Con información de Mhoni Vidente

BB

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