Este 4 de mayo se conmemora el día de Star Wars o también conocido como May the 4th be with you un juego de palabras en inglés con la conocida frase “Que la Fuerza te acompañe”.

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Se trata de una franquicia de fantasía espacial que, en lugar de ser olvidada con el paso del tiempo, parece que la fuerza está siempre de su lado y afianza el fanatismo de sus seguidores. Pero ¿cuál es la razón de su verdadero éxito? ¿se trata de su buena estrategia de mercadotecnia? o ¿de su narrativa única y original?

¿Por qué es tan famosa Star Wars?

Empecemos citando las palabras de su propio autor George Lucas: “Nos gusta Star Wars porque, sin que seamos del todo conscientes de ello, nos invita a hacernos preguntas sobre ética, política religión, historia, relaciones personales”.

Cabe destacar que la saga es demasiado extensa como para limitar su popularidad a una sola razón; sin embargo, aquí mencionaremos algunas de las principales.

Star Wars es demasiado extensa como para limitar su popularidad a una sola razón. UNSPLASH / A. DURAN

Fuerza y el Miticismo

La franquicia se caracteriza por sus elementos místicos y espirituales que combinan conceptos del zen, budismo, judaísmo y cristianismo, ofreciendo un mensaje de amor y esperanza algo original en este tipo de historias.

Expansión de la franquicia

Desde que Disney adquirió Star Wars se ha expandido mucho más allá del contenido en cines. La franquicia ha migrado a la plataforma de streaming Disney Plus con series de acción real y animadas como: The Mandalorian , The Book of Boba Fett , Obi-Wan Kenobi , Andor , Ahsoka , The Acolyte , Skeleton Crew , The Bad Batch , Tales of the Jedi , Tales of the Empire y Star Wars: Visions.

Historia y marketing, la fórmula perfecta

Gracias a su historia, que maneja varios temas y subtramas, es que esta franquicia mantiene su éxito. Star Wars es una combinación de elementos dramáticos, cómicos y de acción.

Por otro lado, su marketing ayuda bastante. Star Wars ha invertido un considerable presupuesto en productos como: juguetes, figuras de acción, vestuario y ropa. Esta estrategia son nuevas formas de contactar con el público, lo que afianzó la lealtad de los fans.

A nivel mundial el 4 de mayo se ha consolidado como una celebración que trasciende las pantallas. Cabe destacar que la festividad también ha impulsado colaboraciones con marcas. Esto demuestra que Star Wars más allá de ser una franquicia es un fenómeno cultural y comercial sumamente activo.

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