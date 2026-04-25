La película mexicana de animación La familia del barrio: La maldición del quinto partido ya se encuentra en las salas de cine tapatías.

La familia del barrio: La maldición del quinto partido. ESPECIAL/VIDEOCINE.

Desde 1994, México ha quedado eliminado una y otra vez antes del ansiado quinto partido. Para El Abuelo, esto no es casualidad: Es un maleficio. Cuando afirma que le quedan pocos meses de vida, decide que no puede morirse sin ver la selección romper la maldición.

Lo que comienza como una cruzada patriótica termina convirtiéndose en una travesía ilegal hacia Estados Unidos, donde descubren que el diablo vive en Los Ángeles y que la mascota del Mundial 86 guarda un secreto que lo cambiará todo.

La familia del barrio: La maldición del quinto partido. ESPECIAL/VIDEOCINE.

Entre intentos fallidos de cruzar la frontera, traiciones inesperadas y revelaciones familiares, la familia regresa a México para ejecutar el ritual futbolero en el Estadio Azteca.

Para anular el pacto deberá reunir 11 reliquias sagradas del futbol nacional y enfrentarse no solo al diablo, sino a su propio pasado. Mientras el país entero espera el penal decisivo frente al televisor, la familia libra una batalla que podría cambiar la historia del futbol mexicano.

La familia del barrio: La maldición del quinto partido. ESPECIAL/VIDEOCINE.

Esta animación mexicana dirigida por Sergio Lebrija y Ornella Antista llega a los cines como aperitivo rumbo al Mundial 2026.

La familia del barrio: La maldición del quinto partido

De Sergio Lebrija y Ornella Antista.

México, 2026.

XM