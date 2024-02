Lesslie Polinesia sale del hospital sin su bebé y esta es la razón

Luego de que la influencer Lesslie Polinesia anunciara que estaba en la espera de su primogénito en el mes de octubre, fue que finalmente compartió con sus seguidores una lamentable noticia.

Luego de varios rumores acerca de su embarazo, la youtuber tuvo que ser internada en el hospital debido a complicaciones durante el primer trimestre de gestación. El 27 de enero subió una historia a su Instagram, en la que comentaba lo feliz que le hacía poder darle la bienvenida a su primera hija. Sin embargo, las cosas no eran como esperaba.

Por medio del canal de YouTube “Los polinesios” subieron un video titulado “Leslie y su bebe se mudan de casa”, fue ahí que relató entre lágrimas el triste momento que la llevó a hablar de la ausencia de su hija y de la decisión que tomó al mudarse con su nueva familia.

En el clip se aprecia como esta abandona el nosocomio, donde ya la esperaban sus hermanos Karen y Rafa Polinesio junto a sus padres, por lo que en cuestión de segundos comienza a llorar mientras lamentaba que no pudiera irse a casa con su hija, ya que por indicaciones médicas debía quedarse internada un día más.

Aunado a ello, en el mismo videoclip, Lesslie, confesó que se mudaría de casa para vivir sola con su bebé y esposo, por lo que mostró todo el proceso junto a sus hermanos; así como el nuevo cuarto de su bebé.

"Este es un video bastante especial. Quiero contarles que el día de hoy ya empecé a hacer mudanza, porque me mudo polinesios, he decidido formalizar una familia. No lo veíamos venir, pero me mudo", agregó.

Como en cada proceso que vivió durante su embarazo, fue a través del canal de YouTube oficial de Los Polinesios, donde sus hermanos fueron los encargados de mostrar el proceso y acompañar a la youtuber para recibir a su primogénita.

Asimismo, la también cantante lo dio a conocer a sus más de 9 millones de seguidores, por medio de una publicación que realizó en su cuenta de Instagram, donde escribió lo siguiente: "27/12/23 - gracias mi vida por llegar a este mundo enseñándome tanto en cada momento desde que estabas en mi pancita. Con todo mi amor te abrazo siempre. Eres el regalo más grande que me ha dado la vida. Te amo mi hermosa bebé".

SM