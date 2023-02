Toñita recurrió a sus redes sociales para extenderle su apoyo y solidaridad a Yuridia que, en los últimos días, se ha visto envuelta en polémica, luego de que Pati Chapoy reviviera en una entrevista con Alex Montiel cuando llamó "gorda" a la cantante, por lo que estimó que denominar así a la exacadémica era como calificar a las conductoras y los conductores de "Ventaneando" como "viejitos".

Pese a que hace unos días, cuando Yuridia decidió hablar del motivo por el cual no tenía una buena relación con Pati Chapoy, aclaró que ya había perdonado a la periodista mexicana, el tema sigue en boga pues en las últimas emisiones de "Ventaneando", Linet Puente, Mónica Castañeda, Rosario Murrieta, Daniel Bisogno y Pedro Sola han justificado los acontecimientos que tuvieron lugar en 2005, cuando la cantante salió de "La Academia".

A raíz de las declaraciones de las y los conductores del programa de revista, la opinión pública se ha lanzado en su contra, expresando que es una pena que, luego de tantos años, no reconozcan que cometieron un error y, en vez de pedir una disculpa, traten de minorizar la gravedad de los hechos, argumentando que Yuridia no tenía una buena actitud ante el talento y oportunidad que se le presenta en ese momento.

Toñita expresa su molestia en redes sociales

Ahora Toñita, que también fue participante de "La Academia" decidió hablar acerca de su punto de vista, luego de que sus seguidores la cuestionaran acerca de cuál era su postura, pues es bien sabido que la cantante guarda gran afecto por Yuridia, por lo que recurrió a sus redes para subir una historia en la que habló exclusivamente del tema.

"Me cae muy bien Yuridia, yo la admiro bastante", comenzó a explicar la cantante en su video, pero más allá de que sienta simpatía o no por ella, Toñita expresó que lo que sucedió fue una falta de respeto, comparable con lo que pasaría si las personas calificaran a quienes trabajan en el programa de espectáculos como "viejitos".

"De todo lo que está pasando de ´Ventaneando", de Pati Chapoy; según ellos, ella está molesta porque la llamaron ´gorda´, pero es como si todo mundo les dijéramos a los de ´Ventaneando´ que son viejitos decrépitos", planteó.

Toñita manda mensaje de apoyo a Yuridia

Por ello, le envió un mensaje directo a Yuridia, expresándole que hay veces en que las personas no miden las consecuencias de sus actos y, en este caso, de sus palabras; sin embargo, estas pueden llegar a tener alcances inimaginables sobre todo cuando son dichas por alguien que es escuchada por muchas y muchos, pues pueden impactar en alguien más que actué de forma peligrosa.

De hecho, Toñita se animó a confinar el motivo por el cual guarda gran aprecio a Yuridia, pues recordó que, en 2007, cuando las oportunidades que tenía para continuar con su carrera como cantante se redujeron, fue a la intérprete de "La maldita primavera", a la que le ofrecieron el álbum que originalmente iba a ser grabando por ella, pero Yuri no aceptó, pues tenía conocimiento de que ese proyecto había sido contemplado para otra persona.

"A Yuridia le ofrecieron el disco que me tocaba, ¿y saben qué dijo Yuridia?: ´-No, ese disco no me toca ni me corresponde´, por eso tiene mi admiración y respeto", destacó.

La exacadémica aseguró que Yuridia es una mujer de gran talento que no necesita atravesar esta clase de circunstancias.

"Tu mi hermosa eres una ching***, créeme que vales un chi*** como mujer y como persona y mis respetos". Además, agregó: "Y no, no estás gorda, estás preciosa, cantas chin***, así que mande a la fregada a todo mundo, todo aquel que te quiera decir un peyorativo, usted es grande por naturaleza", afirmó.

Por último, Toñita no perdió la oportunidad de exhortar a quienes vieron su mensaje a evitar las denominaciones "gorda", "india", "prieta", "negra", "p***", porque son señalamientos que podrían afectar a las personas de forma irreversible, derivando otros problemas de salud emocional como lo es el suicidio.

