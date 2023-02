Días llenos de emociones para Yuridia, luego de la polémica suscitada con Paty Chapoy desde hace días donde la llamo “gorda”, a tal grado de que la conductora de Ventaneando tuvo que salir a pedir disculpas, pese a eso, los fans de la cantante no han podido perdonar a la periodista.

La intérprete de "Ángel" agradeció vía redes sociales a su público por haberla apoyado en estos días tan difíciles para ella, además de dar a conocer una noticia que maravilló a todos.

“Yurifans, familia: sé que el mundo no se cambia de la noche a la mañana y que aun hay cosas por aprender como sociedad. Estoy en una situación; de verdad sin querer queriendo (diría chespirito) que me permitió ser la voz de muchas personas, especialmente mujeres. Estoy con miedo por haber abierto mi corazón, pero me siento fuerte al saber que tengo gente por la cual luchar y gente que lucha constantemente conmigo. Ustedes son los que están logrando cosas maravillosas en esta sociedad y les agradezco por haberme creído, por haberme dado el abrazo más grande de mi vida", expresó la cantante.

ES NOTICIA: Segob condena comentarios discriminatorios a Yuridia

En ese mismo tenor quiso terminar con las especulaciones y confirmó de gran manera su embarazo: “Ahora después de haber dicho lo dicho, sentirme más protegida y sabiendo que habrá más respeto para nuestra intimidad; les cuento que: Este Agosto; con el favor de Dios, Matias y yo le veremos los ojitos a nuevo ser. Ahí viene en camino un hombrecito llamado Benicio. No se les olvide rezar por nosotros. LOS QUEREMOS. Una vez más, GRACIAS por el regalo de dejarme ser quien soy. LO VAMOS A LOGRAR", concluyó la sonorense.

