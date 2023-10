La intérprete y cantante veracruzana, Yuri, se volverá a presentar el próximo sábado 4 de noviembre en el Auditorio Telmex del municipio de Zapopan como parte de su gira "Euforia", misma que comenzó el año pasado.

La intérprete mexicana aseguró que seguirá en la misma línea de innovar, presentar cosas nuevas en sus espectáculos pensando principalmente en su público y que cada uno cuente con sorpresas, esto tomando en cuenta que en 2022 la cantante mexicana ya había acudido al mismo Auditorio Telmex para hacer una presentación, aunque en aquella ocasión, fue parte de los primeros eventos de su gira Euforia.

"Soy muy apasionada de lo que hago, me encanta lo que hago, me gusta sorprender a mi público, me gusta reinventarme, me gusta siempre estar haciendo cosas y eso es lo que hace que esté vigente y que siempre mis shows sean diferentes como lo que voy a presentar el 4 (de noviembre). Lo presenté el año pasado, vi todo el éxito que está teniendo lo de Euforia y dijimos: 'bueno, vamos a la segunda parte', estará súper interesante y hay que darle pie a Euforia".

Con 59 años de edad y a menos de 3 meses de cumplir los 60 años, Yuri se presenta nuevamente en Guadalajara para cerrar la gira de Euforia, aunque aseguró que en sus siguientes presentaciones, ya comenzó la renovación de su espectáculo, incluyendo vestuario, coreografías, videos que acompañen a sus canciones, bailarines, entre otros detalles pese a que consideró que es uno de los espectáculos más complicados de su carrera.

"Euforia es uno de los shows más complicados, pero obviamente sé que al llegar al sexto piso (60 años), las cosas van a cambiar algunas áreas, no voy a dejar de bailar, no voy a dejar de hacer todo esto porque es parte de, un día lo quise hacer".

La artista veracruzana mencionó que, parte de las complicaciones que tiene en llevar a cabo "Euforia", es que también funge como productora del espectáculo, a diferencia de otros artistas; incluso, contó una anécdota en la también artista, María José, le preguntaba cómo sacaba adelante sus eventos pese a tantas actividades que tiene que hacer.

Adelantó que para el próximo año, tendrá actividades nuevas, incluyendo el final de la gira de "Euforia", aunque será hasta en los próximos meses cuando revele en qué consistirá el proyecto, aunque sí aseguró que impactará a todos, principalmente a sus fans.

