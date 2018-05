Yurem toca sus límites

No hay prueba a la que Yurem Rojas no le haga frente, y “Reto 4 Elementos” ha sido uno de los más desafiantes.

El reality de Televisa, en el que diversos equipos de famosos, modelos, comediantes y desconocidos experimentan pruebas extremas para exponer sus habilidades para dominar los elementos de aire, fuego, agua y tierra y conseguir el título “Maestro de los 4 Elementos”, mostró a un Yurem que si bien toma con seriedad cada proyecto, también es un integrante que dota de humor y carisma con su característica irreverencia. “Me gustó estar ahí, pero no el salir de la competencia. Estaba muy triste, pero he visto el apoyo del público y eso me levanta el ánimo, no sabía que había tanta gente apoyándome. Me invitaron y me dijeron que era en la Rivera Maya con artistas, comediantes y modelos, pensé que serían como unas vacaciones, pero llegando vi que no, que realmente eran pruebas en la naturaleza, con pruebas extremas, que sí son demandantes, no sé cómo se vean en televisión pero sí son reales”.

El artista adelantó que tras su salida del reality pondrá en marcha sus planes de lanzar su producción musical.