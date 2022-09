El cantante y actor mexicano, Yubeili, ha encontrado en los sonidos urbanos su propósito en la música. El joven, quien anteriormente estaba inmerso en el pop, ahora rapea y lo hace muy bien, tiene una gran base de seguidores en Sudamérica y ahora está más que convencido que es momento de que el público mexicano también termine de enamorarse de su propuesta sonora.

Yubeili se encuentra promoviendo su sencillo “Trepado” en colaboración con el argentino Oscu. Sobre el desarrollo de esta canción, expresa que este es un tema que le hizo a su ex novia porque se quejaba mucho de que solo escribía de otras chicas en el perreo o de borracheras. “Entonces, estando en Miami me mandan a un campamento de composición, le escribí algo lindo, porque ella estuvo en uno de los momentos más difíciles de mi vida que fue cuando me quemé la cara, fue el año pasado y me tuvieron que operar, y la canción se resume en dos barritas: ‘Salí a la calle a buscarme lo mío, porque lo mío lo busqué pa’ los dos’”.

Como anécdota, recuerda Yubeili que la canción en realidad era para que lo cantara Luck Ra, pero no le interesó, así que Oscu la escuchó y sin saber de quién era, decidió subirse a la colaboración. A partir de esta canción se forjó una amistad. Yubeili avisa que tiene más presentaciones en Sudamérica, un público que se le ha entregado con gran cariño.

Yubeili ha comenzado desde cero para triunfar en las barras, pero 14 años de carrera avalan su experiencia en el entretenimiento. “Me alejé del equipo que solía tener y literalmente empecé a hacer la música que yo amo, conocer de dónde viene y juntarme con la gente de esas raíces. Fue un proceso muy bonito porque tuve la oportunidad de trabajar con C-Kan, Lefty, Nanpa Básico y Charles Ans, de verdad fue meterme a la escena urbana de México que siento yo, es el rap 100%”.

Justamente animarse a rapear ha sido un reto para él. “Tengo un miedo hasta la fecha de rapear en mis temas, aunque ahora es menos, pero me empecé a llevar muy bien con Kodigo, quien es una leyenda del freestyle, y se volvió mi hermano; nos pusimos a componer muchísimo, de hecho, cuando él viene a México se queda en mi casa, es como de mi familia, y me dijo que confiara en mí porque rapeo bien, y como que tener ese aval de parte suya, porque lo respeto tanto, me animó y hoy por hoy de los primeros temas en donde ahora yo estoy rapeando, estamos en tendencia”, este tema al que se refiere Yubeili es “Tirando flow Sesh #7”.

MF