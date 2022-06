Yrma Lydya: Así se expresó Carmen Salinas del esposo de la cantante

Jesús Hernández Alcocer, el abogado que ayer jueves asesinó a su esposa, la cantante Yrma Lydya, era un caballero, educado y atento, de acuerdo con su propia pareja y la ya fallecida Carmen Salinas.

Durante una entrevista que la intérprete concedió el año pasado al programa web "Charlando con usted", conducido por Salinas, el comentario se repitió hasta en cinco ocasiones durante los poco más de 50 minutos que duró el encuentro. "No saben qué persona tan maravillosa es. Cómo te quiere y cómo te cuida, qué atento y educado", indicó la actriz.

Yrma Lydya recordó que era un hombre que a ella y a todos sus compañeros siempre los había tratado con respeto y eso se agradecía.

En retribución, Salinas le ofreció a Yrma Lydya su estudio de grabación, donde habían pasado gente como Miguel Bosé y Christian Castro, para seguir creando. "Siempre hay que ir sacando cosas nuevas", le dijo. Y le dio consejos para seguir avante en su carrera, como el hecho de leer en voz alta para saber entonaciones de las frases y no llevarse jamás con compañeras y compañeros, pues de esa manera se obtiene respeto.

"Este medio es muy difícil, yo jamás me he llevado con nadie, así me respetan y yo respeto", le sugirió Carmen.

A lo largo de la plática Yrma Lydya recordó que de niña quería ser como María Callas y pisar los grandes escenarios operísticos, pero también su gusto por el deporte, en el cual llegó a ser campeona nacional en gimnasia rítmica. "Soy alguien muy disciplinado, puedo pasar horas practicando algo para que salga bien", comentó.

La cantante precisó que lo conseguido hasta esa vez era gracias al apoyo de su madre, quien cosía piedra por piedra el traje que utilizaba en gimnasia, y su abuela Yrma. "Así me pusieron con "y" griega y Lydya también, para que todo estuviera parejo", explicó de buen humor la ortografía de su nombre.

Hacia el final de la emisión, Carmen volvió a referirse al hoy presunto homicida, Hernández Alcocer, como un caballero. "Que Dios te bendiga y Dios te premió con una mujer como esta", subrayó. Yrma Lydya sonrió agradecida por el comentario.

¿Quién era Yrma Lydya?

Jesús Hernández Alcocer asesinó a su esposa, la cantante Yrma Lydya, en el restaurante Suntory. SUN

Yrma Lydya comenzó a estudiar artes desde los dos años de edad, cuando sus padres la ingresaron a clases de ballet, área que dominaba. "Desde niña me preparé en el Bel Canto, pero en esa trayectoria me encontré con las partituras de José Alfredo Jiménez, de María Grever, de todos esos compositores que le dieron brillo a la música mexicana", dijo en una entrevista compartida en su red social.

Su primer disco se llamó Regalo de Dios (2015) y posteriormente lanzó Hablando claro (2017), con el que comenzó a tener presentaciones en televisión, palenques y embajadas, estrenando hace dos años Eternamente Yrma Lydya. También fue galardonada con el Premio Nacional de Cultural (otorgado por el Senado de la República) y el Doctor Honoris Causa por aportes a la cultura y méritos propios que le concedió la Cámara de Diputados.

La cantante era anfitriona frecuente de Onésimo Cepeda, obispo de Ecatepec, de quien llegó a subir un video de él cantando en casa, cuando éste falleció a principios de este año.

La Orquesta de Cámara de Bellas Artes, La hora nacional y emisiones televisivas como Reventón Musical y La cantina del tunco, así como el Complejo Cultural Los Pinos, fueron algunos de los medios que la recibieron para que cantara en ellos. "Les deseo un lindo día", fue su último mensaje en redes, escrito hace dos días.

CF