"Jamás he sido mala persona, jamás he dañado a alguien con intención, al contrario, creo que soy transparente y honesta, tanto que es un problema a veces", señala Yoseline “N” en la carta que supuestamente escribió a su novio desde el penal de Santa Martha Acatitla, tras ser vinculada a proceso por pornografía infantil.

A través de redes sociales, Gerardo González, novio de la youtuber publicó un par de historias donde asegura que visitó a Yoseline “N” para llevarle un pan de elote.

Señala que Yoseline “N” está triste porque su situación es una "absoluta y desproporcionada injusticia".

"Sé que hay que aguantar vara, sé que esto se va a resolver, pero ¿cuándo?, ¿cuánto tiempo?, ¿Qué pasará en mi ausencia? No lo sé… ¿Qué tanto es suficiente? No lo sé", se lee en la publicación que supuestamente escribió la creadora de contenido.

"Tengo muchos defectos y áreas de oportunidad, pero jamás he sido mala persona, jamás he dañado a alguien con intención, al contrario, creo que soy transparente y honesta, tanto que es un problema a veces. Dicen que la vida no es injusta, ¿Tú qué crees?", dice.

Un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ) vinculó a proceso a YosStop, quien es investigada por los delitos de pornografía infantil.

Además, explicó que por la posibilidad que la joven tiene de evitar la acción de la justicia, sumado a que el delito que se le imputa es considerado como grave, ordenó que de momento se le mantuviera la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá en el penal de Santa Martha Acatitla, y en la misma audiencia se fijó el plazo de dos meses para la conclusión de la investigación complementaria.

¿De qué se le acusa a Yoseline "N"?

Yoseline “N” fue detenida luego de que Ainara denunciara que la youtuber compartió en sus redes sociales un video en el que la víctima —quien en esas fechas tenía 16 años— fue violada por cuatro jóvenes, hecho que ella, su familia y su defensa consideraron como violatorio a los derechos humanos al exhibir la intimidad de la víctima.

Sin embargo, llama la atención que mientras la youtuber está en prisión, de los agresores las autoridades de investigación no saben su paradero.

Sobre este caso, la Fiscalía capitalina explicó que Yoseline "N" fue vinculada a proceso luego de que el representante social presentó datos de prueba que permitieron establecer que la imputada posiblemente cometió el delito de pornografía infantil en agravio de una persona menor de edad.

Esto con base en las pruebas que presentó el agente del Ministerio Público, lo cual está previsto en el artículo 187 párrafo tercero del Código Penal para el Distrito Federal. Cabe señalar que el delito referido se persigue de oficio.

De acuerdo con la investigación, Yoseline "N" publicó un video en el que aparece Ainara "N", de 16 años, mientras era agredida sexualmente por varios jóvenes en una fiesta. La indagatoria señala que la influencer publicitó y almacenó el material videográfico en sus redes sociales.

En 2018, Ainara "N" fue agredida sexualmente y el video llegó a manos de la youtuber quien reprodujo el material, además creó un video para sus seguidores titulado "Patética Generación", en donde comenzó a atacar verbalmente a la víctima.

La menor denunció en marzo pasado a quienes la violaron, identificados como Carlos, Julián, Axel, Nicolás y Patricio, menores de edad, y hasta el momento no han sido detenidos.

