YosStop: Las 5 claves para entender el caso de Yoseline Hoffman

Fue el pasado 29 de junio que la influencer Yoseline Hoffman fue puesta en prisión preventiva por el delito de pornografía infantil, sin embargo, ayer martes se reclasificó sólo como discriminación por lo que no amerita la prisión, lo que permitiría a la youtuber salir de la penal y seguir su proceso en libertad condicional.

A cinco meses de su detención, la noche de este martes 30 de noviembre se dio a conocer que la creadora de contenido conocida como YosStop sería puesta en libertad. Por ello, aquí te compartimos algunos puntos importantes para entender el caso YosStop:

1.- Caso Ainara

El 25 de mayo del 2018 la joven Ainara Suárez, quien tenía 16 años de edad, acudió a una fiesta en donde fue violada por otros jóvenes presentes en la fiesta. La agresión fue captada en video por uno de los asistentes.

2.- La difusión de Yosstop

Yosstop difundió en su canal de YouTube el caso de Ainara. La creadora de contenido realizó un video llamado "Patética generación" en el que describió el delito y aseguró tener en su posesión el material de la agresión.

3.-Yoseline fue denunciada por pornografía infantil

El 3 de marzo Yoseline fue denunciada por pornografía infantil; además los cuatro jóvenes que participaron en la violación fueron denunciados por el delito de violación equipada, estos jóvenes y uno más también fueron denunciados por pornografía infantil. Finalmente la influencer fue privada de su libertad el 29 de junio.

En entrevista, uno de los abogados de Yoseline, Ricardo Cajal, señaló que fue por la descripción que hizo de la agresión sexual que se dio la denuncia. "Los únicos hechos de los que se nos está acusando es que ella describe en su video de 'Patética generación' actos sexuales que involucran a una menor".

Estos hechos forman parte del delito de pornografía infantil pero en su momento Cajal consideró que no existió un delito pues no se realizaron con un fin lacivo.

Además señaló que esa conducta al describir el acto sexual la realizó como otros medios de comunicación en general.

"Cuando sucedieron las cosas nadie sabía quién era la niña que estaba en el video, ella (Yoss) lo comentó en contexto de un video de una pelea porque ese había sido el motivo de la pelea pero no exhibe nunca el video, no pone imágenes pornográficas, no reproduce el video, nunca lo da a conocer o lo publicita".

4.- Yosstop, en proceso de prisión

Por el tipo de delito, pornografía infantil, Yoseline tuvo que llevar el proceso en prisión preventiva oficiosa.

En su momento la abogada Olivia Rubio explicó a Pamela Cerdeira que: "Parece ser que México es el único país que tiene un sistema acusatorio que además tiene prisión preventiva oficiosa, es decir, hay unos delitos que los cometas como los cometas y quien seas, te vas a quedar durante el proceso en la cárcel".

5.- El delito de pornografía infantil se reclasificó

Este martes un juez de Control determinó modificar la medida cautelar de Yoseline sin que el Ministerio Público de la FGJ se opusiera con lo cual continuará su proceso en libertad y en un domicilio establecido en donde las autoridades podrán hacerle notificaciones.

El delito de pornografía infantil se reclasificó sólo como discriminación por lo que no amerita la prisión, esta medida fue aceptada por Ainara, quien aceptó la reparación del daño ofrecida por la defensa de la imputada.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se autorizó por tres años la suspensión condicional del proceso penal en contra de Yoseline Hoffman.

AC