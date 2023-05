Yolanda Andrade le responde a Verónica Castro tras mensaje sobre el karma

El tema sobre la salud de Yolanda Andrade ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas, luego de que la actriz Montserrat Oliver diera declaraciones acerca de estado de salud y mencionara que había sido hospitalizada de emergencia por algunos problemas de hemorragias.

Después de algunas horas llenas de preocupación por parte de los fans, Yolanda Andrade reapareció con lágrimas en los ojos mencionando que su prioridad en estos momentos es su salud.

"Había una cosa de un tumor, me dijeron que ya no, hoy tenía cita con el doctor, pero la cambié porque tenía que grabar, tengo que tener mi prioridad que es mi salud ahorita y no me siento bien", dijo.

Algo que llamó la atención hace unos días fue una publicación hecha por Verónica Castro el pasado 27 de abril relacionada con el Karma, la cual usuarios consideraron que era dirigida para Yolanda, quien había estado ausente.

"Quien la hace riendo, llorando la paga", escribió la actriz de telenovela "Rosa salvaje".

Ante el mensaje publicado por la madre de Cristian Castro, los reporteros preguntaron a Yolanda sobre eso y le mandó un mensaje.

"Si tienes conocimiento del karma también debes tener conocimiento del dharma y vamos a practicar el dharma, con amor", dijo Yolanda Andrade.

Posteriormente los reporteros preguntaron a la actriz si en realidad pensaba que Verónica le había deseado el mal, a lo que respondió que no.

"De mi boca no ha salido ninguna mentira y ni la voy a decir y aquí estoy", dijo la actriz quien pidió a los reporteros que la dejaran bajar de su auto pues quería descansar de ojo por el aneurisma.

"Estoy cansada. Estoy cansada, de verdad, y mira, tengo un problema en el ojo que no se me ha quitado por el aneurisma que tengo acá. Entonces, vengo a mi trabajo… apenas ayer me dijeron que no era un tumor y, después, tengo que ir mañana porque me habían dado la cita para hoy, pero tengo que grabar", finalizó.

MF