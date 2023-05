La conductora Yolanda Andrade ha preocupado al mundo del espectáculo, esto luego de que hace unos días le fue diagnosticado una enfermedad llamada aneurisma, misma que le ha afectado en los últimos años de su carrera profesional.

Ante la enfermedad diagnosticada, la también actriz salió a dar declaraciones a los medios de comunicación sobre su estado de salud mencionando que estaba cansada.

"Había una cosa de un tumor, me dijeron que ya no, hoy tenía cita con el doctor, pero la cambié porque tenía que grabar, tengo que tener mi prioridad que es mi salud ahorita y no me siento bien", dijo.

Yolanda Andrade compartió un mensaje en su cuenta de Instagram despidiéndose, mismo que preocupó a muchos de sus seguidores.

"PARA TI . CON AMOR #yolandaandrade GRACIAS Me Despido por lo pronto, Regreso al 100", escribió acompañado de un video con una veladora.

Tras el mensaje de Yolanda, varios famosos y fans mandaron mensajes de ánimo, entre ellos Maribel Guardia quien también pasó por momentos complicados por la pérdida de su hijo Julián Figueroa.

"Orando por ti preciosa amiga Dios contigo", escribió Maribel.

El famoso protector de animales Arturo Islas le mandó un mensaje expresando su cariño y apoyo: "Te quiero mucho", escribió.

Omar Chaparro se unió a los comentarios positivos y le mandó un mensaje de aliento.

"Oramos por tu salud amiga, eres sabia eres fuerte y de la mano de Dios todo es posible", se lee el comentario del actor mexicano.

Algunos fans también mandaron mensajes de apoyo y oraciones a la conductora.

"Diosito contigo confía en él!! Eres un ejemplo de fortaleza, la salud estará contigo. Mis oraciones para tí", "Que el manto sagrado de Madre María te envuelva en su luz de Amor y Sanación", "Dios contigo. Cuídate mucho. Mis oraciones para tu pronta recuperación", fueron algunos de los comentarios.

MF