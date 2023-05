Yolanda Andrade está pasando por momentos complicados de salud y tras varios días ausente reapareció ante los medios de comunicación con lágrimas en los ojos expresando que no se ha sentido nada bien, además de mencionar que sufre de un aneurisma.

Durante una entrevista para el programa “Sale el Sol”, la conductora dejó en claro que quiere descansar ya que lleva 20 años trabajando y esto le ha provocado tener problemas de salud, por lo que no está en condiciones para estar en las grabaciones.

"No he venido a trabajar porque he estado en tratamiento, no puedo trabajar, quiero descansar", dijo a los reporteros.

Yolanda Andrade también negó los rumores sobre que había recaído por problemas con el alcohol, al igual que descartar un tumor.

"Había una confusión de que yo había entrado a la clínica por una recaída, pero yo no tuve una recaída y si así hubiera sido ¿qué tiene?, sólo quería aclarar para que no haya una confusión", comentó entre lágrimas.

Lo que sí señaló fue que tiene un problema en su ojo izquierdo, el cual fue ocasionado por la enfermedad de un aneurisma que le detectaron.

"Tengo un problema en el ojo por el aneurisma que tengo acá (señala una parte de su cabeza con su mano)".

¿Qué es un aneurisma?

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, un aneurisma cerebral es un punto débil o delgado en una arteria del cerebro que se hincha o se abomba y se llena de sangre, que a su vez puede ejercer presión sobre los nervios o el tejido cerebral.

En el artículo señalan que si éste se rompe ocasionaría problemas de salud graves, como un accidente cerebrovascular hemorrágico, daño cerebral, coma o incluso la muerte.

Asimismo, los aneurismas cerebrales son más frecuentes en mujeres que en hombres y, aunque pueden aparecer en cualquier edad; es más probable que ocurra en adultos de 30 a 60 años.

Los síntomas del aneurisma no roto son: dolor arriba y detrás del ojo, entumecimiento, debilidad, parálisis en un lado de la cara, una pupila dilatada en el ojo, y ambos en la visión o visión doble.

Pero cuando el aneurisma estalla ocasiona: visión doble, vómito, rigidez en el cuello, sensibilidad a la luz, convulsiones, pérdida de conciencia e incluso un paro cardíaco.

