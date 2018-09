Yatra llega al cine con “Pie pequeño”

Una de las máximas figuras de la música actual es Sebastián Yatra, quien se pensaría que no tiene tiempo para nada por su agenda llena de conciertos, pero el cantante no se queda quieto, y le interesa explorar más allá de su carrera como cantante, y la oportunidad de hacer doblaje es una decisión que toma muy agradecido, pues para él era un sueño y ya sucedió con “Migo”, el protagonista de la cinta animada “Pie pequeño” que se estrena hoy en toda América Latina.

“Migo” es un joven “Yeti” honesto y con un corazón tan grande como sus gigantes pies azules; él siempre ha confiado en las enseñanzas del pueblo, le han dicho que no hay nada más allá de su comunidad; sin embargo, un día encuentra las huellas de un pie pequeño y está dispuesto a llegar a la verdad para saber de quién son y así mostrarle a los suyos que se equivocan al pensar que no hay nada más allá de su contexto.

Yatra conversa con este diario sobre las similitudes que encuentra con su personaje, pues ambos siempre están a favor de la verdad. “Es un sueño gigante que he tenido de niño, pero era algo que veía tan distante y bastante improbable en el sentido de que meterse al mundo de la actuación es una competencia tremenda, pues hay una cantidad enorme de actores excelentes por toda Latinoamérica y el mundo. Entonces, no pensé que me fueran a escoger a mí para hacer algo así; sobre todo, para una película tan importante como ‘Pie pequeño’ y con el personaje principal que es ‘Migo’ y cuyo doblaje no es nada fácil de hacer”.

“Migo”. Personaje principal de la historia. ESPECIAL

Comparte Sebastián que “Migo” tiene muchas emociones y era un reto hacerlo, “tiene muchos diálogos y muchos cambios de inflexiones, pero lo que sí tiene a mi favor es que él y yo nos parecemos cantidades, yo estoy muy agradecido de que me hayan escogido”.

Sobre ser fiel a la verdad como “Migo”, dice Yatra que él siempre está en la búsqueda de aprender y ser mejor persona. “Tenemos en común que los dos no tenemos miedo a ir detrás de la verdad, detrás de nuestros sueños, no tenemos miedo de marcar nuestra posición o nuestros pensamientos y decirlos con mucho respeto, pero abiertamente. ‘Migo’ disfruta la vida al máximo, hay una canción llamada ‘Perfection’ que yo la canto en la película y ésta habla de lo perfecto que es su mundo, de lo increíble que es su aldea y de que allá todos tienen un gran rol, que su trabajo es de valor y que cada integrante es muy importante para él en su vida y yo me siento muy identificado con eso”.

Subraya el músico y cantante que esta cinta es ideal para toda la familia y que viene a sumar mucho en su carrera; sobre todo con el público infantil. “Hay una conexión tan grande con los niños y espero que ellos puedan llevar toda su familia al cine, porque es un mensaje que vale la pena para todos”.

“Yo me siento como ‘Migo’, no se parece a mí (físicamente) pero yo soy él, vivimos en dos mundos distintos, pero pensamos de la misma manera, yo veo este mundo en el que vivo como un lugar perfecto, valoro cada rol de cada ser humano, soy muy agradecido y de verdad que es algo casi providencial que nos haya llegado esta oportunidad de estar en esta película, no hay otra explicación, Dios me dio una oportunidad muy linda con este personaje donde va más, mucho más allá de actuar o de estar en cine, es más un tema del mensaje que podemos darle a la juventud y a todos en general”.

Yatra comparte que en cada uno de sus proyectos se lleva grandes enseñanzas y está abierto a todos los proyectos que le vayan llegando, afrontándolos con la mejor energía y disposición.

Sobre su primera incursión en el doblaje, el cantante dijo sentirse muy orgulloso pues “soy el primer colombiano en hacer un doblaje para toda América Latina en una películas de Warner; es una responsabilidad con mis colegas cantantes y mis colegas actores de hacer un buen trabajo para que se sigan abriendo las puertas para los colombianos y los latinos en todos los campos del entretenimiento”, finaliza.