Yahir “coquetea” con "la chica del clima"

El cantante Yahir escribió a Yanet García "la chica del clima" un mensaje que algunos interpretaron como un coqueteo de su parte.

La conductora de "Hoy" compartió el miércoles un pequeño clip en su cuenta de Instagram en donde se apreciaba su trasero.

Entre los más de cuatro mil comentarios que alcanzó su publicación destacó el de Yahir:

"No sé qué premio vaya a ganar aquel bato, pero apuesto lo que quieran que no está mejor que esto", escribió el ex "académico".

Yanet García sólo le agradeció el comentario.

Yahir hizo referencia a la decisión de Douglas Martin de terminar su relación con la conductora para dedicarse a su carrera como "gamer" (jugador de videojuegos).

JB