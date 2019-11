Ya no utilizaré el término "concurso de belleza": Lupita Jones

Desde 1994, Lupita Jones ha formado a cientos de mujeres en el ámbito del modelaje para que se conviertan en representantes de belleza a nivel nacional e internacional; sin embargo, la Directora Nacional de Mexicana Universal asegura que ya no quiere utilizar el término "concurso de belleza" y explica sus razones.

“Ya son 25 o 26 generaciones y, de cada una, han surgido chicas con grandes talentos”

"Ya no quiero llamarlo un concurso de belleza porque considero que lo que he hecho es más para el empoderamiento, el desarrollo y crecimiento profesional de las mujeres mexicanas desde 1994. Ya son 25 o 26 generaciones y, de cada una, han surgido chicas con grandes talentos, empresarias, diseñadoras y modelos que han desarrollado sus carreras más allá", expresó.

El jueves pasado, Jones convocó a las figuras que han formado parte del concurso en distintos años: Jacqueline Bracamontes, Kristal Silva, Verónica Jaspeado, entre otras, para celebrar con la nueva seleccionada como Mexicana Universal 2019, Sofía Aragón, quien está a un par de días de viajar para concursar en Miss Universo.

Lupita Jones dijo que la reunión tuvo también como objetivo reconectar a las ex concursantes y generar redes entre ellas en los ámbitos personal y profesional. "No quería dejar pasar la oportunidad, este cóctel es para reunir a muchas de las chicas que han pasado por la plataforma que he creado", declaró.

Bracamontes agradeció la invitación mientras que Verónica Jaspeado celebró del mismo modo que este certamen la haya proyectado de distintas.

Kristal, quien actualmente es conductora de "Venga la Alegría", señaló: "estoy feliz que se haya realizado esta reunión, es una excelente idea de Mexicana Universal y Lupita, estoy feliz de conocer a tantas reinas de belleza, que podamos convivir y platicar con Sofi sobre nuestras experiencias, porque preparada ya está".

Durante el encuentro, Jacqueline le dio la patadita de la suerte a Sofía y el momento fue fotografiado y subido por la seleccionada como Mexicana Universal 2019 a sus redes sociales.

AC