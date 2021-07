¡Ya no sé a qué santo rezarle!: Karol Sevilla

La buena racha continúa para la cantante mexicana Karol Sevilla, después del éxito de “Tus besos” y el tema especial para Disney, “Desde hoy”, la estrella juvenil presenta su segundo corte en esta reciente etapa como solista, se trata de “Nadie te entiende”, un tema pop bailable cuyo videoclip toma referencias de la estética del K-pop, donde a Karol se le puede ver con una cabellera rosada y unos looks muy llamativos.

“Esta es una canción que realmente me sacó de mi zona de confort, nunca se me había visto hacer una cosa así, y creo que es interesante, a la gente le ha gustado muchísimo, la respuesta ha sido impresionante, no me la esperaba, tenía muchos nervios porque justo no sabía qué iba a pasar, porque cuando saqué las pistas de la canción, muchos pensaron que iba a ser una serie de mi historia y después se enteraron que iba a ser un tema. Tiene mucha onda del K-pop, de estos colores que son súper llamativos y con el tema de las animaciones”, comenta en entrevista para EL INFORMADOR.

En cuanto al mensaje, resalta que el tema aborda las relaciones sentimentales de los adolescentes, “de que a veces no son novios, pero tampoco amigos, muchos hemos estado en esa situación de que nos han dejado ir, o tú has dejado ir a esa persona. Creo que muchos hemos hecho distintas cosas por amor, como llamar la atención de cualquier forma y la canción habla justo de esto, de decir: ‘¡Ya no sé a qué santo rezarle!’, ‘¡ya no sé qué hacer para que me hagas caso!’. Y creo que mucha gente se ha sentido parte de esta canción, les ha gustado mucho lo que he sacado. Estoy feliz con la respuesta”.

La estrella está comprometida con su público para entregarles mejores contenidos, innovadores y con la mayor calidad posible.

“El público que tengo todo el tiempo quiere cosas nuevas, si le das siempre lo mismo, se aburre y ya no quiere consumir lo que traes, y siempre quiere más y más, y eso también me ayuda mucho a mejorar en el tema de la música y sacar nuevos géneros para no quedarme siempre en lo mismo que es el pop urbano porque sé que vende, sino también incursionar en otros estilos y ver qué me funciona y qué no para aprender día a día, ahora en la industria de la música hay gente muy talentosa con un camino que ya sabe lo que se tiene que hacer y justo eso es lo que me está pasando eso, el encontrarme y saber qué le gusta a mi gente”.

Adelanta Karol que ya está en proceso el nuevo sencillo, el cual será una colaboración con un cantante masculino. “Lo único que puedo decir es que es alguien que admiro muchísimo y que me encantan sus canciones”, recuerda que el tema que interpretarán habla de amor.

Viene nueva serie

Karol estrenará por las plataformas Disney + la serie “Siempre fui yo”, la cual protagoniza al lado de Pipe Bueno, un cantante colombiano de música regional, quien además es gran amigo de Maluma. Comparte Karol que se había previsto estrenar en noviembre próximo, pero no está segura de sí eso pasará. Ella hará el personaje de “Lupe”.

“Es un proyecto que me interesa mucho que la gente vea, porque es muy real. Mi personaje es una chica con la que muchas niñas se pueden sentir identificadas, porque desde muy chiquita es súper independiente, es una niña que tiene pánico escénico, pero que le encanta cantar, le da mucho miedo que la gente se le acerque por temor a que la lastimen, le da muchísimo miedo enamorarse porque ya ha pasado por experiencias donde le han roto el corazón, pero de repente llega ‘Noah’ (Pipe) y le empieza a mover el tapete”. “Lupe” además investigará qué pasó con el fallecimiento de su papá y será víctima de extorsión.