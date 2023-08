Según la cantante Ximena Sariñana jamás han sido una presión las corrientes musicales, al contrario le encantan. Pues la famosa de 37 años inició su carrera musical luego de ser parte del soundtrack del filme “Amarte duele”, acompañado de los temas "Las huellas" y "Cuento".

Cuatro años más tarde estuvo en la banda “Feliz no cumpleaños”, después emprendió su camino como solista con su primer disco, “Mediocre” nominado a los Grammy.

"Una noche preciosa, gracias Querétaro por ser parte de estos XV años de #Mediocre". ESPECIAL

Sariñana afirma que nunca ha buscado estar en el mainstream con sus canciones y que a pesar de haber hecho colaboraciones exitosas con grupos como “Los Ángeles Azules” y cantantes como “Miguel Bosé”, su género preferido ha sido siempre el pop indie y el rock alternativo.

"Lo más difícil (en la industria de la música) es mantenerte fiel a quién eres", dice Ximena.

"A veces en la industria hay mucho ruido sobre qué es lo nuevo, lo que está pegando, la nueva plataforma, la nueva manera de distribuir o de hacer música; cuál es el nuevo video, la nueva tendencia. Y muchas veces es difícil mantenerse fiel a quién eres tú y decir: 'esto es lo que soy, esto es lo que me es natural hacer o decir y no me voy a dejar arrastrar por la corriente'", acepta.

Bajo esa convicción y experiencia está inspirado su nuevo personaje en la película Soundtrack Lado A, Penny, una maestra de música que se vuelve referencia musical para dos adolescentes, Chema (Luis de la Rosa) y Nacho (Xabiani Ponce de León), quienes buscan formar una banda de rock profesional con la guía de una estrella de música alternativa de los años 90 y la encuentran en su profesora.

"Lo que aprenden realmente es este amor tan puro que se le tiene a la música y, al tener algo qué decir como lo más importante, que más allá del éxito que pueda tener una banda o lo que sea, la importancia que hay en tener un algo que decir. Fue muy lindo para mí recordar eso a través de mi personaje", comparte la también actriz.

La cinta, que se estrena hoy en Disney+, está dirigida por Humberto Abiel Garza y retrata los obstáculos y desafíos que enfrentan los talentos jóvenes en el mundo de la música, como la inspiración, la relación familiar, la vida de los adultos, la amistad y hasta el amor.

"Lo importante es hablar de seguir tus sueños, independientemente de lo que diga tu familia o la sociedad, lo que te dice tu corazón", destaca Xabiani Ponce de León.





