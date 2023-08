Wendy Guevara lanza su propia marca de ropa, ¿cuánto cuesta y dónde se puede comprar?

La influencer Wendy Guevara es la estrella del momento en la televisión mexicana, pues actualmente permanece en "La Casa de los Famosos", reality que ha tenido éxito en todo México.

Ante ello, los papás de la integrante de "Las Perdidas" anunciaron su nueva marca de ropa.

Por medio de TikTok, la cuenta wendyoficialmx difundió un video donde se observa a los papás de la influencer promocionar la marca oficial.

"Es una satisfacción muy grande para nosotros que Wendy tenga la única marca oficial de 'Wendy Guevara'", se escucha decir a su padre en el clip.

¿Cuánto cuesta la ropa de la marca Wendy Guevara?

Por medio del sitio web de la ropa, donde se puede comprar la ropa, se aprecian prendas con distintos diseños; además de una leyenda: "Por fin una marca con diseños auténticos y hechos a mano por mexicanos, hechas para ustedes panzonas, así que, úsenlas mamonas y si los demás se enojan… ni modo que soporten", se lee en la página.

Aunado a ello, cada prenda tiene un costo de 499 pesos, ya sea playera o sudadera con diferentes frases como: "Santa Wendy de las pérdidas, reina de las panzonas, patronas de las robustas y de las cabronas, te pido me hagas soportar y que del chisme no me pueda liberar, amén", "Y soporten panzones", "Y recuerden hermanas, los hombres tienen la culpa de absolutamente todo", son algunas de las frases de distintas prendas.

¿Quién es Wendy Guevara?

Wendy Guevara es una influencer que forma parte del trío "Las Perdidas", integrado por Paolita Suárez y Kimberly Irene "La más Preciosa".

Se trata de un trío de youtubers, influencers, empresarias y cantantes transgénero mexicanas, que alcanzaron fama en redes sociales para posteriormente incursionar en teatro y televisión.

Wendy Guevara nació en León, Guanajuato, es una influencer transgénero que recibió ese nombre por una de sus amigas con quien trabajaba en una estética.

