“Watts fue una ‘roca’ para los Stones”

Desde ayer el mundo del rock viste de negro, luego de que la noticia avanzara como una piedra rodante: “Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro amado Charlie Watts -de 80 años- falleció pacíficamente en un hospital de Londres, rodeado de su familia”.

Leyendas de la música reaccionaron de inmediato ante la fatal noticia… Ringo Starr, Elton John, Paul McCartney y muchos más no tardaron en expresar su sentir y su admiración por el difunto baterista.

“Tan triste saber que Charlie Watts ha muerto. Fue un hombre estupendo. Sabía que estaba enfermo, pero no sabía que lo estuviera tanto. Mucho amor a su familia… Charlie fue una roca para los Stones y un baterista fantástico. Te quiero, Charlie; siempre te quise”, expreso Paul McCartney a través de su Twitter.

Al desconsuelo que manifestó el exBeatle, las palabras de despedida continuaron… El cantante británico Elton John calificó a Charlie Watts, como “el mejor batería” y envió sus condolencias a la familia y a los Rolling Stones: “Un día muy triste. Charlie Watts fue el mejor batería. El más elegante de los hombres y una compañía genial”, tuiteó John.

Por su parte, el ex batería de The Beatles, Ringo Starr, también rindió tributo a Watts al colgar en su cuenta de Twitter una foto de los dos juntos: “Que Dios bendiga a Charlie Watts, te vamos a echar de menos. Paz y amor para la familia”. Robbie Robertson, ex guitarrista del grupo The Band, dijo en Twitter que la batería de Watts era “poderosa y única” y ayudó a “darle forma al sonido del rock & roll”.

El músico Bryan Adams calificó a Watts en Twitter como “uno de los más grandes baterías de rock” y un “verdadero caballero”.

La banda de rock Garbage publicó en sus redes sociales: “Ahí va un héroe. Estimado Charlie Watts. ¡Qué leyenda! Es triste verlo irse”.

El cantante Lenny Kravitz no se reservó su tristeza y compartió: “#CHARLIEWATTS. El ritmo de The Stones. No hay palabras, cada surco ha hablado por sí mismo. 2/6/41 - 24/8/21”.

Finalmente, tras horas de silencio, Mick Jagger y Keith Richards aparecieron en las redes sociales para despedir a su amigo y compañero de banda. Jagger no pronunció palabra, pero sí compartió una foto de Watts en su elemento, en lo que lo hacía brillar. Mientras que Richards se sumó al homenaje con la publicación de la imagen de un set de batería con un cartel que reza “Closed”, “cerrado” en inglés.

La muerte de Watts fue reportada por la mañana por Bernard Doherty, representante de The Rolling Stones; señaló que falleció luego de permanecer hospitalizado en un nosocomio de Londres, donde a principios de mes se había sometido a una operación, de la que la familia no aportó detalles.

Dicha intervención lo había obligado a retirarse de la gira que los Stones tienen previsto reanudar el próximo septiembre en Estados Unidos; incluso, a principios de agosto, el grupo había comunicado que Steve Jordan sería el sustituto temporal de Watts en dicha gira.

“Charlie fue un querido marido, padre y abuelo y, también como miembro de The Rolling Stones, uno de los más grandes baterías de su generación”, añadió en el comunicado, en el que se pidió respetar la intimidad de la familia y los amigos en este “momento difícil”.

El batería, que cumplió 80 años en junio, llevaba en los Stones desde 1963. Junto con el cantante Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards; Charlie Watts era uno de los miembros más antiguos de la banda de rock, en la que también han participado Mick Taylor, Ronnie Wood y Bill Wyman.

A los 14 tuvo su primer batería

Siempre elegante. Con sombrero, Charlie Watts posa en compañía de Ron Wood, Keith Richards y Mick Jagger durante la presentación del documental de la banda, “Let’s Spend the Night Together”, en Nueva York, en 1983. AP

Charlie Watts fue conocido como el miembro más reservado de The Rolling Stones, grupo con el que compartió más de medio siglo de carrera musical en la que llegó a ser reconocido como uno de los grandes baterías de la historia, con una técnica musical tan depurada como austera. Nació el 2 de junio de 1941, lo que lo convirtió en el mayor de los Stones.

Cuentan los relatos biográficos que tuvo una infancia y juventud sencillas, como miembro de una familia trabajadora que vivía en una casa prefabricada del barrio londinense de Wembley.

Su primer tambor, de hecho, lo fabricó él mismo después de arrancarle el mástil a su banjo, imitando el proceder de los afroamericanos que practicaban la música “skiffle” y se construían sus instrumentos con objetos cotidianos. A los 14 años consiguió su primera batería real, que fue un regalo de su familia, y así fue profesionalizándose de manera progresiva, primero en un estilo más cercano al jazz, junto a bandas de este género con las que tocaba, mientras trabajaba como diseñador gráfico.

Su salto definitivo al rock and roll lo dio cuando en 1963 se convirtió en miembro de The Rolling Stones, que había nacido un año antes, como sustituto de Tony Chapman. “La diferencia entre tocar jazz en clubes y tocar rock and roll con The Rolling Stones era el volumen”, dijo en una entrevista con “The New Yorker”, y así de fácil unió su talento a Brian Jones, Ian Stewart, Mick Jagger y Keith Richards, la formación de entonces. Como miembro de los Stones, no solo se ocupó de la percusión, sino que como diseñador gráfico también creó elementos relacionados con el grupo, como varias portadas (o la contraportada viñeteada de “Between the Buttons”) e ideó los escenarios de muchas de sus giras.

La sombra del cáncer

Keith Richards. El músico se despidió de Charlie Watts con la publicación de la foto de un set de batería con un cartel que reza “Closed”. Especial

La vida del músico se vio amenazada en dos momentos cruciales, cuando en 2004 fue tratado de un cáncer de garganta (entonces sí salvó su presencia en la gira de “A Bigger Bang” tras someterse a radioterapia) y cuando sólo un año después sufrió un accidente automovilístico en Niza, por el que se fracturó el brazo y varias costillas. Sin embargo, el pasado 5 de agosto volvió a requerir atención hospitalaria, cuando se informó a los medios que había sido intervenido de urgencia, sin especificar qué a qué tipo de operación había sido sometido.

En aquel momento trascendió que para lograr su completa recuperación, quedaría fuera de la gira que la banda iniciará en septiembre, una decisión que en su momento lamentó su compañero Keith Richards quien comentó que el reservado hombre de las baquetas es en realidad el factótum del hoy cuarteto: “No existirían The Rolling Stones sin Charlie Watts”.

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para tí.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

MQ