Walter Mercado: Horóscopos para HOY 28 de agosto

ARIES

La energía de este día te impulsa a tomar decisiones que habías postergado. Se abren caminos en lo laboral que te invitan a arriesgarte, pero deberás hacerlo con estrategia y no con impulsos. En lo sentimental, una conversación pendiente puede aclarar malentendidos. Tu vitalidad aumenta, pero recuerda cuidar tus horas de descanso.

TAURO

Hoy es un día propicio para el orden y la estabilidad. Lo que parecía incierto comienza a tomar forma, especialmente en asuntos financieros. Un consejo de alguien cercano será clave para dar un paso seguro. En el amor, los detalles sencillos serán los que fortalezcan la conexión. Atiende tu cuerpo: evita excesos y escucha lo que te pide tu salud.

GÉMINIS

Tu mente se encuentra en constante movimiento, pero necesitas enfocarte en una sola meta para ver resultados. Se presentan oportunidades de aprendizaje o de ampliar tus horizontes intelectuales. En el plano sentimental, es momento de hablar con sinceridad sobre lo que realmente deseas. Una llamada o mensaje inesperado cambiará tu ánimo.

CÁNCER

Este día despierta tu lado protector y emocional. Te sentirás inclinado a cuidar de quienes amas, pero no olvides también atenderte a ti. En lo económico, un movimiento pequeño puede traerte grandes beneficios en el futuro. El amor se intensifica: las emociones estarán a flor de piel, ya sea para resolver diferencias o fortalecer un vínculo.

LEO

Brillas con fuerza, pero este día te pide canalizar tu energía hacia lo constructivo y no hacia la confrontación. En lo profesional, podrías recibir reconocimiento por tu esfuerzo. La vida social se activa y una invitación inesperada te dará alegría. En el amor, deja que la pasión y la ternura encuentren equilibrio.

VIRGO

La disciplina será tu mayor aliada hoy. El trabajo o los estudios demandan tu atención, y sabrás responder con eficacia. Tu sentido práctico te ayuda a resolver asuntos pendientes con claridad. En el amor, alguien se acerca con intenciones sinceras. El bienestar físico mejora si incorporas pequeños cambios en tu rutina diaria.

LIBRA

La armonía que tanto buscas puede alcanzarse hoy si aprendes a escuchar más y juzgar menos. Los acuerdos serán posibles en lo laboral y personal. En el amor, lo que parecía distante empieza a acercarse. Una noticia agradable llegará a través de una amistad. Dedica un tiempo al arte, la música o lo que eleve tu espíritu.

ESCORPIO

Tu intuición se enciende y te guía hacia decisiones importantes. Es un día para dejar atrás miedos y lanzarte hacia lo nuevo. En lo económico, evita los riesgos excesivos: la paciencia dará frutos. El amor se muestra intenso, pero debes aprender a soltar el control y confiar más. Un secreto podría salir a la luz y liberarte de cargas.

SAGITARIO

Hoy tu espíritu aventurero se activa, pero es necesario que equilibres entusiasmo con responsabilidad. El ámbito laboral o académico te abre posibilidades de crecimiento, especialmente si te atreves a explorar nuevos métodos. En el amor, los viajes, planes o sueños compartidos fortalecen el vínculo. La naturaleza será tu refugio de paz.

CAPRICORNIO

La disciplina y la constancia que te caracterizan se verán recompensadas. Una meta que parecía lejana comienza a concretarse. En el terreno sentimental, necesitarás expresar más tus emociones y no solo demostrar con acciones. Los asuntos familiares requieren paciencia y tolerancia. En tu salud, procura mantener la calma ante tensiones.

ACUARIO

Tu originalidad será reconocida hoy. Propuestas inesperadas llegan para abrir caminos distintos a lo habitual. En lo afectivo, alguien de tu pasado podría aparecer, pero debes evaluar si ese regreso aporta o resta a tu vida. En lo laboral, una idea innovadora puede destacarte. Es un buen momento para meditar y conectar con tu interior.

PISCIS

La sensibilidad será tu guía, pero deberás evitar dejarte llevar por ilusiones sin fundamentos. En lo profesional, se presentan oportunidades para colaborar en equipo y crecer. El amor se viste de romanticismo, aunque será importante mantener los pies en la tierra. Escucha tus sueños, pues podrían traerte mensajes reveladores.

SV