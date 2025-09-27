Walter Mercado: Números mágicos del 27 al 28 de septiembre

En la astrología, los “números mágicos” ocupan un lugar especial, se les atribuye la capacidad de atraer fortuna, abrir caminos y brindar claridad en momentos de incertidumbre y Walter Mercado sugiere que este fin de semana se debe prestar atención a estas cifras, pues representan vibraciones energéticas que podrían influir en los ámbitos del amor, la salud y el dinero.

Walter Mercado señala que cada signo zodiacal cuenta con números específicos que pueden favorecerlo en este periodo y que estos funcionan como símbolos de protección y prosperidad, y suelen recomendarse para tomar decisiones importantes, desde elegir una fecha significativa hasta realizar proyectos personales o profesionales.

Ya sea que estés atravesando un momento de cambio, busques un impulso para nuevos comienzos o simplemente quieras sintonizar con la energía de tu signo, estos números pueden ayudarte a conectarte con tu propósito.

Números mágicos de Walter Mercado para el fin de semana

ARIES

Tus números de poder son: 3, 18, 27.

TAURO

Tus números mágicos son: 6, 14, 22.

GÉMINIS

Tus números de suerte son: 5, 11, 29.

CÁNCER

Tus números mágicos son: 2, 16, 24.

LEO

Tus números de poder son: 1, 19, 33.

VIRGO

Tus números mágicos son: 7, 15, 28.

LIBRA

Tus números de suerte son: 8, 20, 30.

ESCORPIO

Tus números mágicos son: 9, 17, 26.

SAGITARIO

Tus números de poder son: 4, 13, 25.

CAPRICORNIO

Tus números mágicos son: 10, 21, 31.

ACUARIO

Tus números de suerte son: 12, 23, 32.

PISCIS

Tus números mágicos son: 7, 18, 27.



YC