'Vuelan' boletos para el Corona Capital Guadalajara

La emoción y satisfacción que se creó al revelar la segunda edición del Corona Capital Guadalajara, quedó de manifiesto este día, ya que a minutos de comenzar la preventa en línea los pases para el festival se 'volaron'.

El comprar los boletos en línea tiene sus pros y contras, te evita hacer largas filas, trasladarte hacía las taquillas, adquirirlos en la comodidad de casa u oficina; sin embargo, ocasiona que adquirir los pases sean una labor titánica ya que la alta demanda genera que rápidamente se agoten y con ello el precio de los mismos se incremente.

La prevente tiene preferencia para tarjetahabiebtes Banamex y está estipulada por fases:

No obstante, a tan sólo minutos de haber sido puestos a la venta se agotaron las primeras dos fases, generando molestia entre los usuarios.

Qué huachicol ni que nada, el verdadero robo es @Ticketmaster_Me sacando a la venta boletos “agotados” en fase 1.#CoronaCapitalGDL — Erwin Flores Tames (@ErwinFTames) 28 de enero de 2019

11 minutos bastaron para acabarse los boletos :’( #CoronaCapitalGDL — Edsonvazo ⚉ (@edsonvazo) 28 de enero de 2019

Duró más casada Kim Kardashian con Kris Humphries que sus putas fases hijos de la verga @Ticketmaster_Me #CoronaCapitalGDL @CCapitalGDL — Federico Rincón (@fdrincon) 28 de enero de 2019

Pero a la par, algunos felices usuarios compartir su emoción y uno que otro tip.

Tip del día para los que van a #CoronaCapitalGDL, usen cualquier otro navegador que no sea Chrome, allá nos vemos �� pic.twitter.com/Gm1QESbcIq — AlexLic. (@Alexlic94) 28 de enero de 2019

¡Ya tenemos boletos para el #CoronaCapitalGDL! \o/ — Daniel Rincón (@LamesadelRincon) 28 de enero de 2019

En la fase 3, pero ya tenemos boletos.



REPITO: YA TENEMOS BOLETOS. #CoronaCapitalGDL — Roberto Medina (@Chinoreporta) 28 de enero de 2019

De tal suerte, los precios de los boletos ahora ya se encuentran en su fase 3 en zona Grl ($1200) y en zona Plus Fase 2 ($1800).

En esta clase de eventos la reventa se encuentra a la orden del día, y en sitios de reventa legal como stubhub.com.mx, se ofrecen boletos del festival de hasta 12 mil pesos.

El Corona Capital Guadalajara 2019 cuenta entre sus filas a Tame Impala, The Chemical Brothers, Pheonix, los Yeah Yeah Yeahs, Dillon Francis, Goo Goo Dolls, Chromeo, Christine and the Queens, OMD, White lies, Rhye, Jax Jones, Honne, Kimbra, Goldroom, Classixx, The Joys Formidable, Holy Ghost!, Of Montreal, Boy Pablo, Tops y GG Magree y se llevará a cabo el 11 de mayo en la Explanada del Estadio Akron.