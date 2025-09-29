Sigue la actividad del futbol internacional y en México este lunes 29 de septiembre de 2025, una fecha con una interesante lista de partidos para todos los gustos. Desde la Liga MX femenil hasta las principales competiciones europeas, los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy lunes 29 de septiembre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

Atlas vs Toluca | 18:00 horas | Tubi |

Necaxa vs Monterrey | 18:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Santos vs Puebla | 20:00 horas | Tubi |

Partidos hoy lunes 29 de septiembre de 2025 - La Liga EN VIVO

Valencia CF vs Real Oviedo | 13:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy lunes 29 de septiembre de 2025 - Serie A EN VIVO

Parma vs Torino | 10:30 horas | Disney+ Premium |

Genoa vs Lazio | 12:45 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy lunes 29 de septiembre de 2025 - FIFA Mundial Sub-20 EN VIVO

Francia vs Sudáfrica | 14:00 horas | TUDN |

Noruega vs Nigeria | 14:00 horas | Canal por confirmar |

Estados Unidos vs Nueva Caledonia | 17:00 horas | Canal por confirmar |

Colombia vs Arabia Saudita | 17:00 horas | Canal por confirmar |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

